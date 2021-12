Drew Barrymore parle de ses problèmes d’alcool. et a révélé qu’elle était sobre depuis deux ans et demi. Dans une nouvelle interview, l’actrice de 46 ans a évoqué sa décision d’arrêter de boire de l’alcool.

« C’est quelque chose dont je me suis rendu compte que cela ne servait ni ma vie ni moi » – a déclaré Drew à propos de l’alcool, en parlant avec This Morning sur CBS, ce jeudi 9 décembre.

Bien que l’actrice et animatrice de talk-show n’ait pas précisé sa sobriété, elle a admis qu' »elle était très privée avec beaucoup de ses problèmes ». Voir? INTIMITÉ !!

« Je ne serais pas surpris s’il y avait une émeute contre le perfectionnisme maintenant que nous sommes tous obligés de voir et de ressentir à travers les réseaux sociaux », a expliqué Drew. « Nous sommes dans une impasse et à un moment crucial où parler de la façon dont nous nous réalisons, comment nous gérons, nécessite un parcours et des solutions. La plupart des gens le font en privé. »

Honnêtement, j’ai toujours vu que beaucoup de gens (pas tous, évidemment) utilisent les « problèmes personnels » comme moyen d’attirer l’attention… désolé, mais c’est vrai. Et les gens qui ont vraiment des difficultés ne le disent pas et profitent des gens, ils les gardent et les résolvent en privé. Je sais que tout le monde gère les problèmes différemment, mais à Hollywood et dans les réseaux que vous voyez beaucoup, ils profitent de certaines situations pour en profiter et ainsi faire la une des journaux. Il est facile de se promener en disant, par exemple, « j’ai une dépression » ou « je souffre d’anxiété » alors qu’ils n’en ont vraiment pas, celui qui souffre d’anxiété lui donne de l’anxiété de savoir que les autres savent qu’il a de l’anxiété. L’utilisation de la toxicomanie, de la dépression ou de tout problème psychologique personnel comme moyen d’attirer l’attention sans aider ni sensibiliser est très faible. IMHO … Ok, j’ai laissé tomber ça parce que je me suis souvenu de quelque chose … peu importe …

Imaginez ce que Drew pourrait dire sur ses problèmes personnels… mais il ne le fait pas parce qu’ils sont privés. PRIVÉ! Ainsi, Drew Barrymore parle de ses problèmes d’alcool et révèle qu’elle est sobre depuis deux ans et demi. Bonne chance!