Drew Barrymore partage un message réconfortant et émouvant pour Joanna Gaines

Drew Barrymore continue d’être l’une des personnes les plus affables et les plus terre-à-terre, nous faisant reconnaître à quel point certaines stars sont comme nous. L’animatrice de talk-show et actrice s’est rendue sur les réseaux sociaux le jour du Nouvel An pour souhaiter à sa virtuose du style de vie préférée, Joanna Gaines, non seulement le meilleur pour 2022, mais aussi un message personnel sur tout ce qu’elle a compté pour elle au fil des ans. Dans la note émotionnelle partagée sur le fil Instagram de Gaines le 1er janvier, l’animateur du Drew Barrymore Show et 350 000 autres fans ont aimé une vidéo de la star de Magnolia Network faisant du patin à roues alignées dans la nouvelle année avec une simple légende qui disait: « Rollin’ into the nouvelle année et j’ai l’impression que ça va être la bonne ! » à côté d’un emoji signe de paix.

La vidéo amusante sur « Float On » de Modest Mouse a inspiré Barrymore à se rendre dans la section des commentaires avec les fans et à exprimer ses propres affections. « Je t’aime tellement que ça fait mal », a-t-elle écrit. « Tu es l’une de mes plus grandes idoles et j’ai hâte d’avoir la chance de te rencontrer en personne ??? Je pourrais pleurer et sauter de haut en bas et ensuite je devrai arrêter de respirer et te dire combien vous avez inspiré ma vie ! Et tout le monde aussi bien sûr. Bonne année !!!!!! »

Le commentaire a été applaudi par les fans de Barrymore et de Gaines qui ont apprécié les femmes fortes soutenant les vibrations féminines, suscitant près de 400 likes. « C’est le genre de soutien pour les autres femmes que je peux soutenir. Tu es si gentille », a écrit un fan alors qu’un autre intervenait avec un emoji aux yeux de cœur, « Tu es mon idole – toujours! J’aime que nous soyons tous les deux aimer [Joanna Gaines]. » Pendant ce temps, un autre a expliqué comment « il y a une jolie amitié qui se prépare ici ».

Alors que Gaines n’a pas encore rendu visite à Barrymore lors de son talk-show de jour, les fans attendront sans aucun doute avec impatience le jour de la rencontre. En attendant, Gaines a travaillé dur pour son réseau Magnolia, qui a été lancé hier sur l’ancienne chaîne Discovery DIY. Gaines et son mari Chip travaillent depuis longtemps à la diffusion de leur réseau Magnolia à la télévision. « Il n’y a pas si longtemps, regarder la télévision signifiait passer du temps ensemble en famille. C’était un endroit où les gens de tous âges pouvaient se réunir et être informés, divertis et inspirés par le genre de programmation honnête et authentique qui rapproche les gens. le couple a déclaré dans un communiqué de presse en décembre. « C’est ce que nous avons entrepris de construire avec Magnolia Network, et nous avons été émerveillés par les histoires et les conteurs que nous avons trouvés, des personnes dont la vie est la preuve vivante que notre monde est plein de beauté, d’espoir, de courage et de curiosité . Nous sommes impatients de voir ces histoires prendre vie sur le câble en janvier, et nous avons bon espoir quant à l’impact que cela pourrait avoir – pour aider à récupérer le meilleur de ce que la télévision peut être. «

Le réseau Magnolia est disponible via votre fournisseur de télévision par câble ou par satellite et propose des originaux Magnolia ainsi que certains favoris du réseau DIY. Le réseau est également disponible via l’application Discovery+, à laquelle vous pouvez vous abonner ici avec un abonnement d’essai gratuit.