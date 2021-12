Drew Barrymore plaisante et promet de mieux prendre soin d’elle

Fondamentalement, Barrymore veut passer son temps libre à changer ses habitudes, ce qui changera sa vie de manière positive. La présentatrice a reconnu qu’il est difficile de trouver un équilibre entre son travail et ses fonctions de mère. « Une fois que j’y reviendrai, il est probable que je ne pourrai plus vivre en aussi bonne santé. Mais ce sera formidable de me dépasser cette semaine et de voir à quel point je peux sortir de moi-même. Mangez sainement, méditez, marchez et gardez l’équilibre », a-t-il expliqué.

Drew et Will Kopelman ont été mariés pendant quatre ans et ont eu deux filles : Olive et Frankie. (.)

Il semble que Drew soit seul à la maison et peut-être ses filles, olive, 9 ans et Frankie, 7 ans, passent les derniers jours de l’année avec leur père, Will Kopelman, dont l’actrice a divorcé il y a cinq ans. C’est certainement un temps considérable pour Barrymore pour agir sur sa « nouvelle vie ».

L’actrice a créé sa propre ligne de beauté qui porte son nom, ainsi qu’une collection de décoration d’intérieur. (Paul Zimmerman / . pour Beautycon)

Et est-ce qu’après son divorce, Drew s’est tourné vers l’éducation de ses filles et les a pratiquement négligés. Bien qu’elle considère que «son bien-être et son équilibre» ne sont pas son premier choix la plupart de son temps, sa dépendance à l’alcool a de nouveau touché le fond jusqu’à récemment.