Drew Barrymore se souvient de « Ride of My Life » sur la moto de Keanu Reeve

Drew Barrymore et Keanu préfet font un tour dans le passé.

Au cours de l’épisode du 21 décembre de The Drew Barrymore Show, les deux stars, qui sont apparues dans le film de Noël 1986 Babes in Toyland, se sont souvenues de leur temps passé à travailler sur ce que Drew a décrit comme un « chef-d’œuvre obscur ».

« Nous nous sommes tellement amusés à le faire », a-t-elle déclaré, alors que Keanu a qualifié l’expérience de « fou » et a félicité les co-stars Richard Mulligan et Jill Schoelen.

« Je regarde juste en arrière de 1986 jusqu’à maintenant, nous avons tous les deux eu le privilège et la chance de continuer – quelle bénédiction c’est », a déclaré Drew à la star de Matrix Resurrections. « Tu es quelqu’un à qui je pense aussi, comme étant si aimable à ce sujet. »

Lorsque Keanu a montré son appréciation pour les mots « gentils » de Drew, l’animatrice de talk-show a ensuite évoqué l’un de ses souvenirs préférés de l’acteur de son adolescence.

« J’étais dans ce club et c’était mon 16e anniversaire, et vous êtes entré – c’est le souvenir que j’en ai, si vous avez quelque chose à ajouter ou à changer, faites-le moi savoir – et vous êtes entré et vous avez attrapé ma main et tu m’as emmenée dehors et tu m’as mise sur ta moto », s’est-elle souvenue. « Et nous avons conduit à la vitesse de distorsion de ma vie. »