Drew Barrymore se souvient d’un moment qui a changé sa vie avec Keanu Reeves

L’un des moments les plus importants de la vie de Drew Barrymore comprenait une apparition de Keanu Reeves. L’acteur de Matrix Resurrections est apparu mardi dans l’émission The Drew Barrymore Show pour parler avec son ami de longue date et ancienne co-vedette de Babes in Toyland. Au cours de l’interview, Barrymore a expliqué à Reeves comment la balade à moto impromptue dans laquelle il l’avait emmenée pour son 16e anniversaire l’avait marquée pendant des décennies.

« Puis-je le ramener à un souvenir que j’ai avec vous ? » Barrymore a demandé. « J’étais dans ce club et c’était mon 16e anniversaire et vous êtes entré – C’est le souvenir que j’en ai. Si vous avez quelque chose à ajouter ou à changer, faites-le moi savoir – Et vous êtes entré et vous avez attrapé ma main et vous m’a emmené dehors et tu m’as mis sur ta moto et nous avons conduit à la vitesse de ma vie. »

« Nous y sommes allés et vous m’avez emmenée dans le voyage de ma vie. Et j’étais si libre, j’étais un être humain si libre », s’est-elle souvenue de ce moment spécial. « Et c’était juste ce moment où je me souviens d’avoir aimé la vie et d’être si heureux. Je le tiens si cher parce que plus nous vieillissons, plus il est difficile d’avoir ce sentiment. »

Reeves a souri doucement alors qu’il essayait de se souvenir du moment, demandant des détails sur le trajet tels que les rues et à quelle vitesse ils ont réussi à aller. « Si nous étions troisièmes, la nuit, oui, nous pourrions monter dessus », a-t-il déclaré. « Faire du vélo est passionnant et il y a une liberté à cela. » Lorsque Barrymore a demandé à Reeves ce qui le faisait se sentir le plus libre, la star de Speed ​​a répondu que c’était en fait le jeu qui lui donnait le même sentiment.

« Ce sentiment d’être libre était le jeu. C’était amusant », a-t-il expliqué. « Faire semblant mais réalité, connexion, collaboration de groupe – entrez-y. … Les histoires nous aident à contextualiser le monde, nous aident à le voir. » Reeves a poursuivi: « J’aime ce qui se passe après que quelqu’un ait dit » Action! » Le réalisateur ou le premier AD, parfois… et puis nous commençons. Nous sommes dans l’instant… C’est amusant, donc je suis vraiment reconnaissant de gagner ma vie et d’avoir une carrière.