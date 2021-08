Drew Barrymore se transforme en l’un de ses personnages de films les plus aimés

Elle n’est plus Josie Grossie ! Drew Barrymore a décidé de célébrer le 22e anniversaire de l’une de ses comédies romantiques les plus appréciées, Never Been Kissed, en s’habillant de la robe de bal maladroite que porte son personnage Josie à un moment charnière du film. PEOPLE a les photos de Barrymore à New York jeudi dans la robe rose, bien qu’il ne soit pas clair si c’est pour un projet – peut-être un peu pour la prochaine saison de The Drew Barrymore Show ? — ou juste une célébration excentrique.

Never Been Kissed est sorti en 1999 et a consolidé la position de Barrymore comme l’un des grands de la comédie romantique. Il suivait l’histoire d’une jeune journaliste de presse qui s’infiltre en tant que lycéenne pour une histoire et tombe amoureuse de son professeur (Michael Vartan). Never Been Kissed met également en vedette David Arquette, Molly Shannon, John C. Reilly, Garry Marshall, Jessica Alba et James Franco. C’était aussi le premier film que Barrymore a produit avec sa société de production, Flower Films Company.

Barrymore a marqué le 20e anniversaire du film sur Instagram en 2019, exprimant son penchant pour le film et l’expérience de sa réalisation. “Never Been Kissed était ma partenaire Nancy Fallon et mon premier film officiel chez Flower Films”, a écrit Barrymore. “Tout ce que nous voulions faire, c’était créer quelque chose qui ressemble à ce que beaucoup d’entre nous ressentent en grandissant.”

“C’est brut et ridicule, beau et vous aide à décider ce qui est important et ce qui ne l’est pas”, a-t-elle poursuivi. “Mais nous aimions aussi l’humour. Et si la douleur n’est pas mélangée à un rire fou, alors ça ne marche pas. L’humour et l’humilité sont liés comme des besties ! Et tout le monde se sent vulnérable pendant qu’il découvre qui il est et ce qu’il représente . Cela aide aussi quand vous avez la meilleure distribution et la bonne musique et que tout le monde fait la même histoire ! Josie Grossie pour toujours. “

Barrymore s’est récemment concentré sur l’hébergement du Drew Barrymore Show, qui a été renouvelé pour une deuxième saison, un peu un miracle pour un spectacle qui a commencé au cours d’une année aussi tumultueuse que 2020. “Nous avons lancé ce spectacle dans une pandémie, ce qui a fait pour un voyage fou et merveilleux auquel je ne m’attendais pas”, a expliqué Barrymore. “C’est le travail de mes rêves, et je me sens tellement chanceux de pouvoir le faire pendant une autre année. Je suis très reconnaissant à CBS Media Ventures et à tous nos partenaires de stations de croire en nous.”