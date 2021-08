Drew Barrymore sur la fréquence à laquelle ses filles se baignent: “L’odeur peut devenir réelle” .

Qui perpétue les confessions du bain ? Les célébrités sont-elles interrogées à ce sujet sur le reg maintenant ou ressentent-elles toutes le besoin de peser sur le sujet sans y être invitées ? Drew Barrymore est le dernier à intervenir sur le lavage. Ce n’est pas grave, car c’est un événement régulier dans la maison des Barrymore. Drew est la mère d’Olive, huit ans, et de Frankie, sept ans. Elle a dit qu’elle lave les filles tous les jours de la semaine pour la simple raison que ses filles peuvent dégager une odeur si elle ne le fait pas. Bien que Drew admette qu’elle laissera la piscine ou l’océan faire le travail le week-end, elle est assidue le reste du temps.

Drew Barrymore jette son opinion dans le grand débat sur le bain. L’animatrice de talk-show de 46 ans a révélé à Kevin Frazier d’ET à quelle fréquence elle lave ses enfants. “J’ai deux filles”, a déclaré Barrymore à ET d’Olive, 8 ans, Frankie, 7 ans, qu’elle partage avec son ex-mari, Will Kopelman. “Les chaussures, j’ai des mangeurs d’odeurs, [the smell] peut devenir réel. Quant à sa philosophie du bain, Barrymore a déclaré qu’elle lave «absolument» ses enfants tous les jours de la semaine, surtout lorsqu’ils sont à l’école, et qu’elle est «un peu plus détendue» le week-end. “Je cherche juste l’équilibre”, a-t-elle expliqué. “Pour moi, je me dis : ‘Tu étais à l’école toute la journée.’ Pas au cours des deux dernières années [because of quarantine], mais quand ils l’étaient, je me disais « Un bain tous les soirs ». Absolument. Le week-end, c’est comme, ‘Tu es dans l’océan salé. On s’en fout? Tu vas bien.'” “Je suppose que je suis une personne de cinq jours par semaine avec un sixième jour possible”, a-t-elle noté à propos du nombre de fois où ses enfants se baignent. « Cinq à six jours par semaine. » Alors que les commentaires de (Dax Shepard et Kristen Bell) ont suscité des critiques sur les réseaux sociaux, Barrymore a déclaré à ET: “Ce ne sont pas nécessairement les choses que je voudrais vraiment révéler aux gens en ce moment avec tout ce qui se passe.” « Hé, tu sais quoi ? Peut-être que les gens ont besoin d’une pause », a-t-elle déclaré. “Si c’est le débat brûlant, je pense que les gens ont juste besoin d’une pause.”

[From ET]

Je ne veux vraiment pas entrer dans le débat sur le bain. Cependant, l’une des rares fois où je dois absolument me laver, c’est après avoir été dans l’océan salé. Je sais que l’eau salée nettoie (même si, avouons-le, il n’y a rien de propre sur les plages californiennes), je peux sentir ce truc recouvrir ma peau et mes cheveux si je ne le rince pas. Pourtant, je comprends le point de Drew, tout est plus détendu le week-end. De plus, à l’âge de ses filles, elles peuvent prendre leur propre bain, c’est donc aussi un peu de temps libre pour Drew. La bonne nouvelle est que nous pouvons vérifier Drew sur la liste Dirty Gertie. Elle est l’une des célébrités avec lesquelles nous n’avons pas à nous soucier de marcher à côté d’un trottoir bondé et ses enfants n’ont pas à baisser la tête de honte parce que maman a purgé l’air.

Je pense que c’était gentil de la part de Drew d’essayer de laisser Dax et Kristen s’en tirer en faisant une excuse pour le débat lui-même. Drew est comme ça, un gardien de la paix. C’est l’amie du groupe d’amis que tout le monde aime. Celui qu’ils envoient pour diffuser le tison (qui est généralement moi). Et elle serait l’une des rares amies dont j’accepterais de surveiller les enfants parce que je n’ai pas à m’inquiéter s’ils entrent dans ma maison en puant ou non.

Crédit photo : Instagram