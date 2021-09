Drew Bledsoe célèbre le 20e anniversaire du retour de Mo Lewis

Il y a 20 ans, jeudi, un coup a changé le cours de l’histoire du sport.

Le 23 septembre 2001, les Jets de New York ont ​​affronté les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et le QB des Pats Drew Bledsoe a fait face à un 3e et 10 alors qu’il menait 10-3 à la fin du quatrième quart. Le quart-arrière a décollé alors qu’il cherchait le premier essai, lorsqu’il a été accueilli par le secondeur des Jets Mo Lewis. Un coup absolument dévastateur et horrible a envoyé un Bledsoe blessé hors du jeu.

Il a été remplacé par un jeune quart-arrière non éprouvé qui était un choix de sixième ronde en 2000 dans le Michigan : Tom Brady.

Vous connaissez le reste de l’histoire – le GOAT a commencé sa course il y a exactement 20 ans et continue toujours.

Mais ne souhaitons pas à Brady un joyeux 20e anniversaire ou quoi que ce soit. Parce qu’alors on met tous de côté ce qui est arrivé à Bledsoe.

Il y a 20 ans aujourd’hui: #Patriots QB Drew Bledsoe a été éliminé du match après ce coup sûr par #Jets LB Mo Lewis. Tom Brady remplacerait Bledsoe. Le reste appartient à l’histoire. pic.twitter.com/UWvTKcxP5g – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 23 septembre 2021

Jeudi, Seth Wickersham d’ESPN a publié une histoire sur le succès qui nous rappelle qu’il ne s’agissait pas uniquement de Brady prenant le relais et devenant le plus grand quart-arrière de la NFL. Voici ce qui est arrivé à Bledsoe qui aurait pu mettre fin à la vie du QB :

Bledsoe était allongé sur le gazon après le coup. Il était clair qu’il était blessé, mais personne ne savait qu’il saignait à l’intérieur, avec un vaisseau sanguin déchiré dans sa poitrine. A l’époque, il avait le regard terne dans les yeux. Quelques instants plus tard, Brady a remarqué qu’il martelait ses mots et avait du mal à discuter du système sonore de l’équipe. … [Bill] Belichick a inséré Brady pour le reste du match. Alors que Bledsoe se dirigeait vers les vestiaires pour la prière d’équipe après la défaite 10-3, l’un des médecins des Patriots a remarqué que Bledsoe avait l’air étrangement malade et lui a demandé de le suivre à la place dans la salle médicale, une décision qui a probablement sauvé la vie de Bledsoe. Le cœur de Bledsoe battait la chamade, à l’opposé de ce qui se passe généralement avec une commotion cérébrale. Bientôt, Bledsoe était dans une ambulance. Il a commencé à perdre conscience. Son jeune frère Adam a imploré le conducteur d’aller plus vite, car les yeux de Bledsoe se sont fermés et ne se sont ouverts que des heures plus tard. Les médecins ont découvert plus tard qu’il saignait une pinte de sang toutes les heures et qu’il souffrait d’un hémothorax, avec du sang remplissant sa poitrine. Lorsque Bledsoe s’est réveillé, il était à l’hôpital général du Massachusetts avec un tube inséré dans sa poitrine, relié à une machine qui pompait le sang hors de son corps, le nettoyait et le recyclait – et le monde tel qu’il le connaissait avait commencé à monnaie.

Donc, même si c’est un jour que nous considérons comme celui qui a tout changé pour Brady, n’oublions pas ce qui y a conduit et ce que Bledsoe a traversé. Dieu merci, il a survécu.

La NFL choisit contre l’écart, semaine 3 : les Rams peuvent-ils couvrir contre les Bucs ?