Drew Brees félicite Tom Brady pour avoir éclipsé le record de verges par la passe

Drew Brees a félicité Tom Brady pour avoir battu le record de la NFL pour le plus grand nombre de verges par la passe dimanche soir lorsque les Buccaneers de Tampa Bay ont affronté les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Brady a établi la marque au premier quart avec une passe à Mike Evans. Il n’y a pas eu de cérémonie spéciale pour l’événement record. L’émission NBC montrait Brees applaudissant pour Brady, mais il n’y avait pas de poignée de main cérémonielle ou d’hommage au milieu du match. Brees a exprimé son soutien au quart-arrière superstar sur Instagram.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) lance pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les New England Patriots, le dimanche 3 octobre 2021, à Foxborough, Massachusetts (AP Photo/Steven Senne)

“Félicitations @tombrady pour avoir battu le record de distance de tous les temps de la NFL ! Nous avons eu des batailles épiques au fil des ans, mais plus important encore, nous avons pu développer une grande amitié en cours de route”, a-t-il écrit avec un collège de photos de lui et Brady ensemble.

“Certains peuvent être surpris de ce que vous faites à 44 ans, mais pas moi. Votre engagement et votre dévouement envers ce jeu, votre équipe et le fait d’être le meilleur sont sans égal. Très peu réalisent le stress, le sacrifice et la lutte il faut pour jouer le poste de QB pendant tant d’années. Vous continuez à montrer la grandeur et à faire ressortir le meilleur de ceux qui vous entourent. Profitez du moment comme vous l’avez mérité ! »

Le quart-arrière des New Orleans Saints Drew Brees (9) et le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) saluent après le match au Raymond James Stadium. (Kim Klement-USA TODAY Sports)

Brady est désormais en tête de liste avec 80 560. Brees a terminé sa carrière avec 80 358. Brady a terminé le match 22 contre 43 avec 269 verges par la passe.

Le match de dimanche soir entre les Bucs et les Patriots a marqué le retour de Brady en Nouvelle-Angleterre après son départ pour Tampa Bay lors de la dernière intersaison. Le futur quart-arrière du Temple de la renommée a passé 20 ans en Nouvelle-Angleterre et a remporté six Super Bowls avec la franchise.

Le commentateur de NBC Drew Brees regarde avant le match entre les Buccaneers de Tampa Bay et les New England Patriots au Gillette Stadium le 03 octobre 2021 à Foxborough, Massachusetts. (Photo par Adam Glanzman/.)

Les Buccaneers gagneraient le match, 19-17.