Drew Brees réagit au fait que Tom Brady bat son record de tous les temps par passes (exclusif)

Tom Brady a dépassé Drew Bress pour la première place sur la liste des verges par la passe de tous les temps de la NFL, et les deux joueurs ont enregistré 80 000 verges par la passe au cours de leur carrière. Mais qu’est-ce que Brees a ressenti lorsque Brady a battu son record ? PopCulture.com a récemment rencontré Brees qui a montré beaucoup de soutien à Brady alors qu’il continue de marquer l’histoire.

« Tom est un joueur incroyable », a déclaré Brees à PopCulture.com « Vous jouez aussi longtemps, vous avez l’opportunité de faire des choses assez incroyables. Et donc j’ai rivalisé avec lui pendant longtemps et il a eu la chance de battre le record , et mec, ce n’est pas le seul record qu’il va battre, j’en suis sûr. »

Brees est également derrière Brady sur la liste des touchés de tous les temps. Brees a terminé sa carrière avec 571 touchés tandis que Brady a 606 touchés par la passe au moment d’écrire ces lignes. Une statistique de tous les temps que Brees a battu Brady est le pourcentage d’achèvement. Brees a complété 67,7% de ses passes, ce qui est le deuxième meilleur total de l’histoire de la NFL. Brady a complété 64,4% de ses passes, ce qui le lie à Mitchell Trubisky au 19e rang de la liste de tous les temps.

Bien que Brees n’ait que du respect pour Brady, il est probable qu’il était heureux de voir son ancienne équipe – les New Orleans Saints – vaincre Brady et les Buccaneers la semaine dernière. Bien qu’ils n’aient pas Brees, les Saints jouent un football solide et ont une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Si les séries éliminatoires devaient commencer aujourd’hui, les Saints seraient en sixième tête de série. Mais peuvent-ils faire une course au Super Bowl sans Brees ?

« Je pense qu’ils sont construits d’une certaine manière, avec la façon dont leur défense joue et la façon dont ils sont capables de diriger le football avec Mark Ingram et Alvin Kamara, qui écoutent, ils le peuvent absolument », a déclaré Brees. « Ce sont les caractéristiques de toute bonne équipe. Et puis vous saupoudrez la capacité de vraiment répandre le ballon, ce qu’ils font. Je ne dirais pas qu’il y a un seul gars en attaque qui est le gars qu’une défense essaie de prendre, donc vous devez vraiment avoir un plan sur la façon dont vous allez jouer contre tout le monde, et je pense que c’est juste un scénario vraiment intéressant où vous avez tellement de gars qui contribuent. »