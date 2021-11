Drew Brees révèle ce qui lui manque le plus à propos de jouer dans la NFL (exclusif)

Drew Brees a pris sa retraite de la NFL plus tôt cette année et sera intronisé au Temple de la renommée du football professionnel. Et bien qu’il semble apprécier son rôle sur NBC Sports, c’est toujours quelque chose de très nouveau pour lui puisqu’il était dans la NFL en tant que joueur au cours des 20 dernières années. PopCulture.com a récemment rencontré Brees, qui a révélé ce qui lui manquait le plus en jouant dans la NFL.

« Il y a des éléments qui me manquent dans le jeu », a déclaré Brees à PopCulture. « Le vestiaire me manque, la préparation me manque, le jour du match me manque, les victoires excitantes et les trajets de deux minutes et certains de ces trucs me manquent. » Brees a passé la majeure partie de sa carrière avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, menant l’équipe à une victoire au Super Bowl en 2009. Cette saison est la première depuis 2005 que Brees n’est pas le quart partant des Saints, et l’équipe jouait bien avec Jamies Winston sous le centre. Cependant, Winston a déchiré son LCA, lors du match de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay, ce qui a conduit à des questions sur un retour potentiel de Brees. Brees a refusé l’idée de jouer une saison de plus mais a contacté Winston après sa blessure.

« Je n’ai pas eu l’occasion de lui parler, mais je l’ai contacté plusieurs fois, juste pour lui apporter mon soutien », a déclaré Brees. « Et évidemment, je détestais le voir avoir cette blessure, surtout je sais à quel point il a travaillé dur pour se préparer à jouer et à diriger cette équipe. Et il faisait un si bon travail, alors oui, je ressens juste pour lui. «

Plus tôt cette semaine, Brees avait des fans spéculant sur son retour dans la NFL avec un tweet cryptique. Cependant, il a révélé plus tard qu’il s’était associé à Avocados From Mexico, qui diffusera une publicité de 30 secondes pour le Super Bowl en 2022. Brees a déclaré qu’il était un grand fan des avocats et du guacamole, car cela faisait « partie de nos traditions familiales en grandissant. . »

Bien que je ne revienne pas au Big Game, @AvosFromMexico l’est. Ils se sont absentés l’année dernière mais reviennent cette année en grand… restez à l’écoute pour en savoir plus. #Toujours bien #publicité pic.twitter.com/zTuYXXxRbZ – Drew Brees (@drewbrees) 3 novembre 2021

« Nous avons toujours acheté des avocats du Mexique, et donc quand l’opportunité s’est présentée de nous associer à eux pour cette campagne amusante, c’était une évidence, mes enfants connaissent le jingle et tout », a révélé Brees. « Et dans le cadre de la promotion, les acheteurs ont une chance de gagner une cure de jouvence de maison intelligente de 100 000 $ avant le grand match, et peuvent même marquer un selfie avec moi en scannant un code QR qui se trouve sur l’affichage en magasin, puis en visitant avocadosfrommexico .com pour plus de détails sur les tirages au sort, les recettes et encore plus de plaisir. »