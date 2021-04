Drew McIntyre a porté Bret Hart au lit après une nuit .

McIntyre a révélé une brillante histoire de la route (Photo: WWE)

Drew McIntyre s’est souvenu du moment où sa vie a bouclé la boucle alors qu’il portait le Hall of Famer de la WWE Bret Hart “ jusqu’au lit ”.

L’imposant Écossais était un grand fan du Hitman lorsqu’il était enfant, et il a été époustouflé lorsque – en tant que Champion Intercontinental au début de 2010 lors de son premier passage avec la société – il a partagé un moment surréaliste avec son héros de toujours.

Dans son nouveau livre «A Chosen Destiny», il se souvient: «Alors que j’étais Champion Intercontinental, SmackDown a fait une tournée en Europe et j’ai pu passer du temps avec mon héros d’enfance, Bret Hart.

“ Un grand champion admiré dans le monde entier, en particulier en Europe – et particulièrement en Allemagne – Bret était un super-héros depuis aussi longtemps que je me souvienne.

“ Le programme de la tournée comprenait plusieurs dates en Allemagne, et Bret y a été ajouté et a reçu une facturation stellaire. Sa présence a fait de toute la tournée cirque une expérience incroyable pour moi.

“ Je me suis assis tous les soirs avec Bret, écoutant ses histoires, accroché à chacun de ses mots alors qu’il racontait le genre d’anecdotes qui restent dans les coulisses, et vous n’entendriez certainement jamais être diffusé dans les interviews. ”

Drew est même tombé sur sa propre histoire après ce qui ressemble à une nuit particulièrement alcoolisée au bar.

Il a poursuivi: “ À l’une de ces occasions de fin de soirée, j’ai eu l’honneur d’aider sa nièce Natalya Neidhart à le porter au lit après qu’il ait trop bu.

“ Le père de Natalya, Jim, était le beau-frère de Bret et partenaire de longue date de l’équipe d’étiquettes. C’était génial.

“ De nombreuses années après avoir passé des heures à brandir la minuscule figurine d’action Bret ‘Hit Man’ Hart autour de mon ring de lutte jouet sur le sol de ma chambre à Ayr, maintenant ici je ramassais ses membres pour de vrai pour le mettre au lit! ”

Plus: WWE



McIntyre – qui, à l’époque, ne figurait sur la liste principale que depuis environ six mois – était émerveillé pendant cette tournée et s’est assuré de prendre une photo pour immortaliser le souvenir pour lui-même.

Il a admis: “ Je n’arrêtais pas de penser, si seulement mon moi de 13 ans pouvait me voir maintenant! Nous avons pris une photo: Bret, moi et la ceinture de titre Intercontinental, le titre dont il était synonyme quand j’étais enfant.

«Cela reste l’une de mes photos préférées. C’était cool de faire connaissance avec lui et d’entendre parler des trucs loufoques qu’ils se sont mis en place dans la journée.

* Drew McIntyre: A Chosen Destiny est maintenant disponible.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: Cesaro révèle pourquoi les fans de la WWE ne verront pas UFO chaque semaine après un moment incroyable à WrestleMania



PLUS: “ Je suis tellement désolé ”: la star de la WWE Drew McIntyre laisse tomber accidentellement une bombe F à la télévision en direct





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();