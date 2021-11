Drew McIntyre semble être sur une trajectoire de collision avec le champion de boxe poids lourd WBC Tyson Fury depuis des années maintenant.

La pandémie a retardé leurs plans initiaux, mais avec de chaudes rumeurs selon lesquelles la WWE organisera un grand spectacle au Royaume-Uni en 2022, on pense que ces plans seront ressuscités en tant qu’événement principal.

Drew McIntyre et Tyson Fury ont maintenu le buzz pour leur possible match depuis des années maintenant

Le jeune frère de Tyson, Tommy, doit affronter Jake Paul le mois prochain.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel est devenu l’un des visages les plus polarisants des sports de combat et McIntyre admire en fait ce qu’il a fait – mais cela ne dérangerait toujours pas de lui donner un Claymore Kick.

« Jake Paul est un ennemi de tout le monde, je suppose [laughs] », a déclaré McIntyre à talkSPORT. Il comprend. Si peu de gens sont prêts à être de vrais méchants et à faire payer le public pour les voir se faire battre et c’est un vrai méchant.

« Chaque fois que je le vois se présenter à ces événements et que toute la foule commence à le huer, je me dis » wow, c’est plutôt cool « .

GETTY

Jake Paul est rapidement devenu un nom important dans les sports de combat

«C’est comme Muhammad Ali à l’époque. Tout le monde se souvient juste des bons côtés et à quel point il était génial, mais si vous vous souvenez au début de la carrière d’Ali, il jouait le talon et s’inspirait de la WWE et jouait ce personnage, faisant en sorte que les gens le détestent pour qu’ils paient de l’argent pour le voir se faire battre.

« Il [Jake] est fondamentalement le talon numéro un au monde, donc s’il veut passer par la WWE et obtenir Claymored en face, ça me va !

McIntyre veut toujours affronter Fury dans un ring de la WWE. Le pivot des poids lourds a riposté en 2019 contre Braun Strowman, aujourd’hui disparu, et il a remporté son premier match.

Le Scottish Warrior pense qu’un match croisé comme celui-ci sur une grande émission britannique serait une affaire énorme.

Drew McIntyre a mené la charge pour les émissions de la WWE au Royaume-Uni

«Je cherche toujours cet important pay-per-view au Royaume-Uni et je ne me tairai pas jusqu’à ce que cela se produise. Tyson Fury et moi faisons des allers-retours depuis longtemps.

« Si nous avions besoin de quelque chose d’un peu hors des sentiers battus pour attirer l’attention des gens, en particulier au Royaume-Uni avec quelqu’un de la stature de Fury combattant Drew McIntyre lors de la bataille d’Angleterre, cela attirerait vraiment les yeux et c’est là que j’aimerais voir ce. »

