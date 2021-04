Drew McIntyre révèle la réaction des coulisses de la WWE aux matchs violents avec Sheamus et parle d’ouvrir potentiellement WrestleMania 37

La semaine WrestleMania est à nos portes!

Drew McIntyre, pour la deuxième année consécutive, se battra pour le titre de la WWE, cette fois contre Bobby Lashley.

Drew McIntyre et Bobby Lashley concourront pour le titre de la WWE

Les Écossais sont devenus le premier champion de la WWE né au Royaume-Uni l’année dernière après avoir détrôné Brock Lesnar et passé une grande partie de 2020 en tant que champion, guidant la WWE à travers la pandémie.

Ce faisant, il n’a pas joué en tant que champion devant des fans. Est-ce que McIntyre aimerait être le premier homme à sortir pour la WWE le samedi 10 avril?

C’est une course droite entre le match Sasha Banks / Bianca Belair et McIntyre / Lashley pour la place de l’événement principal, mais l’Ecossais dit qu’il sera heureux où que se trouve son match.

Drew McIntyre a sorti la peinture de guerre pour sa bataille finale avec Sheamus

«J’ai vu beaucoup de titres. Drew a dit ceci, Drew a dit cela et peut-être que je l’ai fait à certains moments parce que je ne sais pas ce qui se passait à cette période de l’année ou à quel moment.

«Mais, ce que je ressens honnêtement, c’est WrestleMania. Si vous êtes sur WrestleMania, chaque match est un match énorme. Chaque match est de manière réaliste un événement principal. Mais, en même temps, si vous vous battez pour le championnat de la WWE, ce que j’ai la chance de faire pour la deuxième année consécutive, vous voulez généralement être dans le dernier match. C’est la tradition.

«Cependant, cette année est si unique et nous n’avons pas eu de fans là-bas depuis un an, ils sont de retour dans le bâtiment, ils vont être rabib, ils vont avoir ces réactions refoulées. êtes prêt à se déchaîner et à exploser sur le monde, donc la première personne qui sortira sera frappée par une réaction plutôt cool dans ce premier spectacle.

Bianca Belair et Sasha Banks devraient faire la tête d’affiche une nuit de WrestleMania

«Donc, honnêtement, je suis déchiré et je serais heureux de toute façon. Le premier match sera si unique et il restera probablement dans l’histoire pour les réactions de la foule, mais en même temps, nous clôturons toujours le spectacle avec le match pour le titre donc je serai heureux de toute façon », McIntyre raisonné.

Tout au long de la saison de WrestleMania, McIntyre avait été impliqué dans une querelle avec son ancien meilleur ami Sheamus.

Le duo s’est affronté trois fois pour culminer à Fastlane et chacun n’a été dépassé dans son excellence que par sa brutalité.

McIntyre et Sheamus ont une longue et réelle histoire de compétition en Europe bien avant la WWE il y a environ 15 ans et eux, ainsi que de nombreux fans, espéraient que la rivalité irait à WrestleMania.

« Cela aurait été cool si nous avions pu l’emmener à WrestleMania, mais nous étions juste reconnaissants d’avoir eu la chance d’avoir une série de matchs », a déclaré McIntyre. «Nous en avons eu trois et à chaque fois, ils ont tous été très bien accueillis par les fans, par tout le monde dans les coulisses. C’était incroyable.

Sheamus et Drew McIntyre ont commencé ensemble sur les indépendants britanniques il y a 15 ans

Nous n’avions pas eu de match de simple significatif depuis l’époque de la FCW, il y a 10/11 ans. Nous avons eu ce premier match qui n’était qu’un match de lutte si vous pouvez l’appeler ainsi [laughs] mais nous apportons un niveau de physicalité que tout le monde ne peut pas apporter.

«Nous voulons que les gens aillent ‘oh mon Dieu, est-ce qu’ils s’aiment même? Est-ce réel?’ ou les nouveaux fans, le père qui le regarde avec leurs enfants comme «oh, je dois regarder la lutte» et ensuite ils sont comme «attendez une minute, regardez ce McIntyre et Sheamus! Cela ressemble à l’UFC ou à la boxe ou quelque chose comme ça! Je veux continuer à regarder ces gars-là.

«C’était vraiment cool d’avoir l’attention de tout le monde comme ça. Tout au long de la construction du grand match à la carte à Fastlane, nous avons eu cette vidéo de montage qui a vraiment raconté notre histoire au cours des 20 dernières années.

«J’aurais aimé ne jamais l’avoir regardé avant le match, j’étais très émouvant! Cela a rappelé tellement de souvenirs et le voyage que nous avons fait ensemble, regarder cela ensemble c’était juste une affaire de, nous dirons désolé plus tard mon pote, nous sommes sur le point de nous battre et de nous divertir beaucoup de personnes.

Ces deux sont allés aussi dur que toi l’un sur l’autre

«Ensuite, pour revenir à l’arrière et pour la troisième fois consécutive, pour voir tout le monde attendre debout, il n’y a pas de plus grand compliment que d’obtenir le respect de vos collègues et pairs.

«C’est une sensation vraiment cool et le faire avec votre meilleur ami est vraiment, vraiment cool. Nous pourrons recommencer à l’avenir, que nous soyons dans la même équipe ou les uns contre les autres », a promis McIntyre.

Sur RAW, McIntyre avait une prime sur la tête. Lashley avait dit à toute superstar qui éliminerait Drew pourrait prendre sa place à WrestleMania, et pourtant, personne ne l’a essayé.

Cela a mis McIntyre encore plus en colère et il a fini par dire à la liste des vérités à la maison. talkSPORT a demandé à McIntyre quelle était la création derrière le segment et comment cela était fait de manière créative.

Drew McIntyre a dit que le vestiaire de RAW l’a

«C’est comme McIntyre avec un avantage. Mais j’ai besoin d’une raison pour y aller. Je suis juste ce gars en général: je suis heureux, j’aime la WWE, j’aime être champion, etc., mais si vous me donnez une raison, je vais tirer et montrer mon avantage.

«Et il y avait une raison. Lashley a mis la prime sur moi et s’ils m’ont éliminé, ils avaient ma place pour le titre à WrestleMania. Cela devrait être l’objectif de tout le monde.

«Alors je me présente au bâtiment en m’attendant à être abandonné. Deux heures passent, personne ne m’a fait sortir et il y a la motivation du personnage. Je suis entré dans le vestiaire et ils sont sur leur téléphone et la plupart d’entre eux ne sont pas sur WrestleMania, donc cela me donne une chance de dire ce que je ressens du point de vue du personnage et peut-être ce que Drew ressent.

«Compte tenu du voyage que j’ai fait, le plus jeune Drew m’aurait laissé tomber à la seconde où je suis entré dans la porte. Mais ensuite, j’entre dans certaines choses réelles que Drew ressent et c’est comme si vous aviez du travail dur.

«C’est comme ça que les choses se passent ici. Je sais, parce que j’ai dû le faire moi-même. J’ai été dans cette position où je mange dans la restauration chaque semaine.

«Par exemple, je ne me suis jamais connecté en ligne et je me suis plaint, mais je me suis connecté et je me suis dit: » J’ai besoin d’un frère poussé et je serai au sommet! » ce n’est pas comme ça que les choses se passent!

«J’ai vu Gran Metalik sur son téléphone et je suis juste allé avec, ce n’était pas prévu. Vous obtenez les choses à la mode? C’est ainsi que vous créez des opportunités maintenant? Je travaillais juste avec ce que j’avais dans la pièce et je le ressentais du point de vue du personnage, mais c’est aussi ce que je ressens.

«Je sais que vous pouvez être blasé, mais la vérité est que parfois, vous devez vous regarder dans le miroir et réaliser que vous ne faites pas assez. Je m’en suis certainement rendu compte. J’ai réalisé que j’aurais pu travailler sur tant de domaines différents pour me démarquer et je ne l’ai pas été.

«Il m’a donc fallu me faire virer pour comprendre, mais quand je suis revenu dans l’entreprise, je me suis promis que cela ne se reproduirait plus.

«Donc, même si c’était une certaine vérité pour McIntyre, il y avait une certaine vérité pour Galloway là-dedans. J’étais prêt à faire le segment, mais disons simplement que les mots que je disais ne figuraient dans aucun script. »

Regardez Drew McIntyre chaque semaine sur RAW sur BT Sport à partir de 1 h le lundi et WrestleMania est en direct sur BT Sport et le réseau WWE les 10 et 11 avril.