Drew Scott et sa femme Linda Phan attendent leur premier bébé ! Le protagoniste de « Hermanos a la Obra » et sa femme attendent leur premier enfant, après avoir traversé de nombreux problèmes de fertilité.

Drew et Linda – qui sont mariés depuis près de quatre ans, mais sont ensemble depuis 12 ans – se préparent à l’arrivée de leur premier enfant ensemble.

Scott a partagé la douce nouvelle sur son podcast At Home – People reports. Et sur leurs Instagrams respectifs, ils ont partagé une photo d’eux devant le miroir et le baby bump de Linda est vu.

L’animateur et producteur de podcast de HGTV a déjà parlé de ses espoirs de fonder une famille depuis qu’ils se sont mariés en 2018. Après deux ans à tout essayer, y compris la FIV, ils ont finalement eu l’heureuse nouvelle en août et se préparent maintenant à accueillir leur petit un en mai 2022. Le couple a enregistré une courte vidéo de leur processus du début à la fin, avec la douce nouvelle. Linda a dit qu’elle n’était pas sûre de ce qu’elle voulait partager, ou si elle voulait partager ce qui n’allait pas avec elle. Même avec ses amis et sa famille les plus proches, ils ne leur ont pas immédiatement parlé de ses problèmes, Linda dit qu’elle avait besoin de traiter ce qu’elle ressentait avant de le diluer avec l’émotion des autres.

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte, elle ne savait pas comment réagir, mais elle s’est sentie très soulagée. En fin de compte, ils ont tous les deux décidé de partager leur histoire afin qu’ils puissent aider d’autres personnes dans des situations similaires à ne pas se sentir seuls ou craintifs, cela en vaut la peine.

Alors, Drew Scott et sa femme Linda Phan attendent leur premier bébé ! Toutes nos félicitations !!