Drew Sidora applaudit à Kenya Moore après avoir ombragé ses bénéfices “ Step Up ” ⋆ .

Les co-stars de “ Real Housewives of Atlanta ” échangent des insultes sur Twitter après que le Kenya a fait un commentaire douteux sur la situation financière de Drew et l’a même appelée “ fauchée de merde ”.

Drew Sidora et elle “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta“Co-star Kenya Moore a eu une vive dispute en ligne à propos de l’argent. Ils ont échangé des insultes sur Twitter après que le Kenya ait fait un commentaire douteux sur la situation financière de Drew et l’a même appelée «fauchée».

Cela a commencé après que le Kenya a répondu au tweet d’un fan qui disait: «Est-ce que Drew a vraiment parlé des revenus du box-office d’un film de 2006 pour prouver qu’elle est riche?» En réponse au tweet, le Kenya a déclaré: «Drew avait besoin d’un mari pour acheter sa première maison à 35 ans. Pendant ce temps, j’ai possédé plusieurs personnes de 26 ans et j’ai acheté avec CASH. Vérifiez ces reçus #RHOA #brokenitchbehavior. »

Elle a continué à faire valoir ses arguments en partageant une capture d’écran des gains que le film aurait gagnés. «Est-ce que Drew NE MENT JAMAIS? Je pensais qu’elle avait dit 400 millions de dollars de recettes au guichet de Intensifier à partir de 2006 », a-t-elle partagé, notant que le film ne rapportait que 65 millions de dollars au pays et 114 millions de dollars dans le monde. «D’ailleurs, les studios gagnent cet argent, vous venez de recevoir un petit chèque. Se sentir mesquin.

Dans le tweet, elle a également ajouté des hashtags de «comportement de b *** h cassé» et a exhorté Drew à «demander de l’aide».

En ripostant au Kenya, Drew a tweeté: «Le Kenya doit tout faire seul parce qu’elle… n’a pas le choix. #BossB *** h ou #LonelyB *** h. ”

Certains fans étaient d’accord avec Drew, comme l’a écrit une personne dans un commentaire Instagram: «Le Kenya doit tout faire seul parce qu’elle n’a pas le choix» – Drew. Pas un mensonge ici. Une autre personne a déclaré: «Si le Kenya accordait autant d’attention à la marque…. homme! Quel mariage ce serait. Quelqu’un a également affirmé: «Le Kenya a trop de temps. Et est obsédé par dessiné.

Un utilisateur a accusé le Kenya d’être jaloux de Drew. «Le Kenya est juste en colère parce qu’elle a embauché le mauvais mari, elle est si misérable à chaque saison de mf, vous êtes mariée et avez un enfant et toujours si malheureuse et bloquée par votre mari à chaque autre épisode de mf», a déclaré la personne.

