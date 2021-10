Drifblim vous emmènera en enfer

Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Drifblim !

Détails de Drifblim

Type : fantôme/volant

Hauteur moyenne : 3′ 11″

Poids moyen : 33,1 lb.

Ajouté pour la première fois dans la génération IV

Les nuits deviennent plus fraîches, les feuilles des arbres commencent à virer à l’orange et au jaune et des décorations effrayantes surgissent tout autour. Ce sont les signes que nous sommes entrés dans le meilleur mois de l’année : octobre. Et comme c’est la tradition autour de ces parties (ces parties étant cette série hebdomadaire stupide où j’intimide Pokemon pour quelques centaines de mots) tout au long du mois d’octobre, nous couvrirons des Pokemon de type fantôme effrayants, effrayants et effrayants. Nous commençons le mois avec une entrée spéciale, Drifblim. C’est un grand fantôme de ballon qui est hors de contrôle et qui vous transportera, vous ou vos proches, vers… quelque part ! Personne ne sait vraiment.

Pourquoi ce grand fantôme flottant est-il si spécial ? Eh bien, c’est la forme évoluée de Drifloon, le troisième Pokémon que j’ai couvert dans cette fonctionnalité étrangement longue. Difficile de croire que cette chose en est à sa troisième année maintenant. Des années plus tard, arrivons enfin à Drifblim.

À bien des égards, c’est exactement ce à quoi je m’attendais : un plus gros ballon. Ceci est utile à Drifblim car l’un des problèmes auxquels Drifloon était confronté était son incapacité à soulever la plupart des enfants. Ce n’est pas un problème pour cette plus grosse créature en ballon. En fait, selon Bulbapedia, Drifblim est connu pour attraper des adultes adultes et les emmener dans des endroits inconnus. Certains spéculent qu’il les transporte en fait de l’autre côté.

Mais je pense qu’il y a une explication plus évidente et moins effrayante. Il est dit dans les entrées Pokedex que Drifblim n’a aucun contrôle sur l’endroit où il dérive. Tout ce qu’il peut faire, c’est s’abaisser en se dégonflant. (Il le fait pour attraper les gens et Pokémon.) Si c’est le cas, alors non seulement personne ne sait où Drifblim emmène les gens, mais je suppose qu’il ne le sait même pas non plus. Elle, comme ses victimes, est juste là pour la balade. Une feuille au vent. Un ballon violet dans la brise. Une plume dans le th- OH NON !! Fais attention!! LES LIGNES ÉLECTRIQUES!!!!

Faits aléatoires

Selon une entrée Pokedex, un homme a déjà fait un voyage sur un Driftblim. Cependant, il n’est jamais revenu et est toujours porté disparu à ce jour. Peut-être a-t-il été emmené dans la dimension spirituelle ? Ou plus probablement, il était ivre, est tombé quelque part au-dessus de l’océan et est mort. Joyeux Halloween. Apparemment, si vous en repérez un, ils disparaissent tout simplement. Peu importe. Ces choses ne sont pas réelles. Désolé, j’ai perdu votre temps.

