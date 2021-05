Drill Rappers Yungeen Ace & Foolio Feud alimenté par des vidéoclips viraux

Une querelle entre les gangs de Jacksonville devient mortelle alors que la querelle de rappeurs de forage entre Yungeen Ace et Foolio se poursuit.

Le drame entre deux gangs de Jacksonville, en Floride – ATK contre KTA – se répand sur les médias sociaux comme YouTube et Instagram à travers des vidéos de rap. Le bœuf a toujours été au cœur de la scène hip-hop, notamment les rappeurs de la côte est contre la côte ouest dans les années 90. Ce «bœuf» a entraîné la mort de Tupac Shakur et de Notorious BIG, tous deux pionniers de leur temps.

La scène du drill rap de Jacksonville est dominée par le rappeur ATK Yungeen Ace et le rappeur KTA Julio Foolio. Le bœuf est passé de mauvais à mortel en mai 2017 avec le meurtre de Zion Brown, 19 ans. Brown était le cousin de Julio Foolio. Yungeen Ace a été la cible d’une fusillade de représailles pour la mort de Brown en juin 2018 lors d’une fête d’anniversaire.

Yungeen Ace a été abattu huit fois, mais a survécu. Trois autres, dont le frère du rappeur, sont morts dans la fusillade de masse. Suite à cela, Julio Foolio a glorifié les meurtres sur les réseaux sociaux, fabriquant même un t-shirt pour se moquer de la mort du frère et des amis de Yungeen Ace.

En février 2019, le petit frère de Julio Foolio, le rappeur de 16 ans connu sous le nom de Bibby, a été abattu dans un complexe d’appartements. Julio Foolio et sa petite amie ont tous deux été blessés lors de différentes fusillades plus tard dans l’année.

Le rappeur Ksoo, de son vrai nom Hakeem Robinson et membre du gang ATK, a mis les victimes de KTA tombées sur la couverture de son album, Bibby Out. L’OFfice du shérif de Jacksonville a arrêté Ksoo en mars pour avoir tué Bibby. L’arrestation est intervenue plusieurs mois après que Ksoo se soit vanté des meurtres et de «fumer du Bibby».

Le 28 mars, Yungeen Ace a sorti le clip vidéo «Who I Smoke». En mai 2021, il avait plus de 18 millions de vues sur YouTube et sa croissance était rapide. La chanson présente Ace rappant sur le tube de Vanessa Carlton des années 2000, «A Thousand Miles».

«Quand je te vois, je repousse ta merde mec /

Choppa se sépare de ton set, on ne se bat pas, mon garçon /

Douze ambulanciers n’ont pas pu sauver ta putain de vie, mon garçon! /

Rod K est mort et il ne reviendra jamais, mon garçon!

Bientôt, Yungeen Ace et sa clique dans la vidéo se réunissent et pointent vers le ciel pour le crochet de la chanson.

«Qui je fume? Bibby! Qui je fume? Teki! Qui je fume? Lil 9! Et maintenant je me demande… »

Chacun des noms cités dans la chanson est un «opp» mort ou des ennemis de Yungeen Ace et de son gang ATK. Ils ont tous été tués dans des violences liées à des gangs et la chanson est une tentative d’humilier les membres survivants de la KTA – et Julio Foolio.

Quelques semaines après que Yungeen Ace ait sorti son morceau «Who I Smoke», Foolio a applaudi avec «When I See You Remix». Foolio prend les choses à un autre niveau en rappant sur le triple homicide de 2018 dans lequel le frère de Yungeen a été tué.

Foolio danse autour d’un cimetière avec une impression des trois victimes, chantant joyeux anniversaire. La vidéo compte actuellement plus de six millions de vues et est la plus grande piste de Foolio à ce jour. Les deux rappeurs de forage font des menaces et des dissensions sur des chansons d’amour, une nouvelle vision du rap de forage. Les paroles typiquement nihilistes sont comparées aux remix optimistes de trap dans ce qui est surnommé «smooth drill».