Drip Capital s’associe à East West Bank pour une facilité de crédit de 40 millions de dollars pour les commerçants de PME

Crédit et financement pour les MPME: Drip Capital, la société de technologie financière qui se concentre sur le financement du commerce des exportateurs et des importateurs, a annoncé son partenariat avec la société californienne East-West Bank (EWB) pour une facilité de crédit de 40 millions de dollars. Le crédit sera utilisé par Drip Capital pour proposer ses solutions de financement du commerce à un plus large éventail de petites et moyennes entreprises (PME).

Lire la suite: Temps de crise: l’industrie de la boîte en carton ondulé Rs 30000 crore fait face à des pertes, beaucoup craignent l’arrêt

«Par le passé, nous nous sommes engagés avec de nombreux family offices et fonds, mais l’obtention d’un partenaire bancaire solide est également une étape importante pour l’entreprise. Cela permet de prouver à la communauté des investisseurs que les banques sont intéressées par cet actif et souhaitent financer ces actifs », a déclaré Pushkar Mukewar, cofondateur et PDG de Drip Capital à Financial Express Online.

«Cette nouvelle facilité de crédit basée sur les actifs fournit à Drip une capacité de financement supplémentaire considérable pour aider à alimenter la prochaine phase de croissance de notre entreprise», a déclaré Karl Boog, responsable des marchés de capitaux chez Drip Capital.

Drip Capital propose des solutions de financement aux importateurs et exportateurs aux États-Unis et sur les marchés en développement comme l’Inde et le Mexique pour leur permettre d’accéder rapidement à un fonds de roulement. La fintech affirme avoir financé plus de 1,2 milliard de dollars de commerce international depuis sa création en 2016. Elle travaille avec plus de 1 500 vendeurs et acheteurs répartis dans plus de 80 pays.

«Après ce financement, nous prévoyons d’atteindre 700-1000 PME au cours des 1 à 2 prochaines années et d’augmenter notre clientèle indienne de 50%», a déclaré Mukewar. Il a ajouté que la taille moyenne des billets pour chaque prêt pour les PME est de 25 à 30 000 dollars pour 40 à 45 jours.

Aux États-Unis, Drip fournit aux PME importatrices des solutions de financement acheteur telles que le financement de la chaîne d’approvisionnement et le financement des stocks pour leur permettre de gérer leurs flux de trésorerie.

Drip a levé près de 200 millions de dollars grâce au capital-risque et à la dette depuis 2016, dont plus de 45 millions de dollars en capitaux propres via des investisseurs tels que Accel Partners, Sequoia Capital, Wing VC et Y Combinator.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.