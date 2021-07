Drive In ⋆ 10z viral

Regarderez-vous à nouveau les ciné-parcs de la même manière ?

American Horror Stories Saison 1 Episode 3 avait un concept décent et des peurs, mais l’intrigue était trop précipitée pour être prise au sérieux.

L’idée d’un film transformant les gens en tueurs impitoyables est effrayante, et tout, mais les 40 minutes ont rendu l’épisode vide au-delà de l’horreur.

Ryan Murphy et son équipe ont longtemps taquiné qu’American Horror Stories contiendrait des histoires avec un début, un milieu et une fin, et trois épisodes, il est clair que le format ne fonctionne tout simplement pas.

Être une émission en streaming devrait donner à la série plus de latitude en ce qui concerne les temps d’exécution, car si “Drive In” avait eu 20 minutes supplémentaires, il aurait pu atterrir avec plus de bruit sourd qu’un pétillement.

Rhenzy Feliz était décent en tant que Chad. Idem pour Madison Bailey dans le rôle de Kelley, mais la série avait-elle besoin de passer autant de temps sur le sujet de leurs relations sexuelles ?

Cela enlève la supposée histoire d’horreur américaine à tout cela et le fait ressembler à une version sexuée de Riverdale. Ce n’est pas un coup à Riverdale, mais la franchise AHS prospère lorsqu’elle met les peurs et les personnages complexes au premier plan.

Les problèmes relationnels de Chad et Kelley auraient pu passer au second plan (jeu de mots) pour se concentrer sur ce que nous recherchons : l’horreur de tout cela.

La nature frénétique de tout le monde se transformant en tueurs était terminée trop tôt. Il aurait dû y avoir plus d’obstacles pour le couple lors de ce qui aurait dû être la nuit la plus déchirante de leur vie.

Ils ont été poussés à bout, mais ils ont tous les deux perdu leurs meilleurs amis dans la nuit, et cela ne semblait les affecter en aucune façon. Il est difficile de croire qu’ils voulaient se mettre entre les draps si peu de temps après le scénario horrible qui s’est déroulé.

En condensant ces histoires, trop de choses sont coupées pour les rendre agréables.

La configuration drive-in est parfaite pour ce type de spectacle, mais donner aux acteurs le matériel approprié avec lequel travailler est crucial pour le succès de l’intrigue.

L’acte final était un travail de précipitation complet et total. John Carroll Lynch est un pilier de la franchise, et Larry était complètement dingue et méritait beaucoup plus de temps à l’écran.

Larry était derrière le film et aurait dû avoir une présence plus large. Je sais qu’il est difficile de tout équilibrer lorsque vous avez un temps de course si court, mais approfondir ses machinations avant la grande arrivée aurait été beaucoup plus intéressant.

La mort de Larry a également été terriblement gérée. Être touché à la jambe et brûlé dans sa caravane sur l’air de “There Will Be Blood” de Kim Petras était plus comique qu’horrible.

L’idée même que Larry serait un jour libre dans sa vie après la projection originale de Rabbit Rabbit était tout simplement risible.

Il sentait qu’il avait le devoir de faire connaître son terrible film de tueur aux masses, mais au moins Lynch a pu se mettre à croquer dans un autre personnage fou. Il joue bien fou.

Le drive-in étant sur ses dernières jambes était un bon crochet, mais il était bizarre pour le propriétaire de vouloir dépister Rabbit Rabbit. Oui, cela attirerait les parieurs pour la première projection, mais cela n’aurait pas rendu service à l’entreprise lorsqu’elle faisait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons.

Un film tueur est une pilule amère à avaler pour n’importe qui, mais tout le scénario était sur le point de mettre le théâtre dans les médias pour toutes les mauvaises raisons.

Une autre grande préoccupation concerne les ramifications que cela pourrait avoir sur la franchise dans son ensemble. Nous savons que Netflix crée une dépendance et que les gens regardent tout ce que le streamer lance, donc mettre Rabbit Rabbit là-bas allait toujours déclencher une guerre.

Est-ce que cela devient plus ringard que de terminer l’histoire avec deux adolescents qui s’embrassent alors que le reste de Los Angeles se transforme en tueurs après la diffusion du film sur Netflix?

Nous savons que la franchise est liée, mais devons-nous supposer que le voyage dans le temps sera utilisé pour arranger les choses avant de retourner à Los Angeles?

American Horror Stories Saison 1 Episode 1 était lié à Murder House, et certains des fantômes que nous connaissons et aimons ont été référencés, nous savons donc que cette émission se déroule dans le même univers que la série principale.

American Horror Stories aurait pu être un excellent spectacle, mais nous sommes presque à la moitié de la saison et le ton du drame pour adolescents semble être la force motrice.

Il y avait une quantité décente d’horreur sur “Drive In”, mais le drame pour adolescents de tout cela l’a embourbé.

À moins que la série n’adopte une approche plus sérieuse, ce n’est pas quelque chose que je recommanderais aux fans de longue date de la franchise.

