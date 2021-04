Drive to Survive fait partie de la F1 “ ouvrant les portes ” aux fans

Le PDG de McLaren, Zak Brown, estime que «Netflix a été formidable pour la Formule 1», avec le succès de Drive to Survive qui a ouvert le sport à un large éventail de nouveaux fans à travers le monde.

Les trois séries de l’émission ont donné un regard inédit sur le cirque qui suit le sport à travers le monde – Brown pensant que la nature fermée de la F1 signifiait que l’intérêt des fans pour le spectacle serait encore accru.

Le sport s’est répandu dans le monde ces dernières années, avec une deuxième course en Amérique à Miami l’année prochaine, parallèlement à des débuts controversés pour le Grand Prix d’Arabie saoudite plus tard en 2021.

Les propriétaires de F1, Liberty Media, ont adopté les nouveaux médias alors que Bernie Ecclestone ne l’a pas fait, Liberty opérant sur la philosophie de rendre le sport aussi accessible que possible aux fans en augmentant massivement sa présence sur les réseaux sociaux avec l’émission Netflix.

Alors que la F1 cherche activement à se développer sur de nouveaux marchés, Brown pense que la portée de Drive to Survive a été le mieux illustrée lorsqu’il est tombé sur le présentateur de télévision américain et ancien joueur de la NFL Michael Strahan.

«Il est venu me voir dans un restaurant de New York. Un gars très poli qui aime McLaren. Et la première chose qu’il m’a dit a été: “ Je t’ai vu sur Netflix! ” Alors je pense que [it has] fait une différence, en particulier aux États-Unis. ” Brown a dit, par Motorsport Total.

«Ce qui est excitant à propos de la Formule 1, c’est qu’elle est fermée. Vous ne pouviez pas regarder à l’intérieur.

«Les gens veulent voir ce qui se passe dans le paddock de Formule 1 depuis des années. Mais ils n’y étaient pas autorisés. Mais maintenant, nous avons ouvert nos portes et beaucoup sont étonnés.

«Cela a donné à Liberty la possibilité de développer le sport très rapidement et de faire des choses comme Netflix.»

L’émission a été critiquée pour certains aspects de ce qui a été dépeint à la caméra, comme une fausse tension entre Carlos Sainz et Lando Norris après que l’Espagnol a confirmé qu’il partait pour Ferrari – ainsi que la prise de contrôle de Williams ne faisant pas du tout la coupe.

Brown n’a pas été dérangé par la façon dont son équipe a été présentée dans la dernière série cependant, disant précédemment: «Chaque fois que vous entrez dans une émission de télévision, ils vont créer un divertissement que nous connaissons tous dans le paddock, peut-être que ce n’était pas tout à fait comme ça.

«Mais je pense que ça va, et je pense que ce qui est le plus important, c’est qu’il a fait des choses merveilleuses pour attirer de nouveaux fans à travers le monde. Nous sommes donc très favorables à Netflix et à ce qu’ils essaient d’accomplir, même s’ils prennent un peu de licence créative ici et là.

«Je pense que c’était le numéro un dans 25 pays. Je pense donc que l’objectif principal de Netflix est de divertir et d’amener de nouveaux téléspectateurs en F1. Et je pense que c’est décuplé, ce qui est génial.

