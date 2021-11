Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Avec les nuits de plus en plus longues et sombres (du moins pour ceux d’entre nous dans l’hémisphère nord), la perspective de faire une promenade relaxante est un peu moins attrayante en ce moment. Si la recherche de quelques heures de jeu relaxantes et contemplatives sur des « simulateurs de marche » peut être la voie à suivre, alors, et une autre arrive sur le Switch eShop cette semaine.

Drizzlepath : Déjà vu arrive le 24 novembre au prix de 6,99 $ USD / 6,99 €, avec une remise de lancement de 20 % également sur les cartes. C’est un jeu de Tonguç Bodur, un développeur prolifique qui se concentre sur ce genre et la narration. Il a été assez bien reçu sur Steam, et ci-dessous fait partie de la description officielle.

Un monde vaste et mystérieux se dresse devant vous, un monde qui cache la vérité de votre existence et fait écho à la mémoire des vies passées. En tant que dixième jeu créé par Tonguç Bodur, Drizzlepath: Deja Vu est une réimagination de sa première création, une expérience autonome accessible à tout type de joueur.

Dans Drizzlepath: Deja Vu, vous incarnerez un homme sans nom qui grimpe vers le sommet d’une montagne à la recherche de réponses. Observez des événements au fur et à mesure que vous explorez, chacun s’ajoutant progressivement au récit existentiel plus large. Réfléchissez à la nature énigmatique et cyclique de la mémoire à travers des récits abstraits et des environnements magnifiquement détaillés, ponctués d’images inquiétantes plus mystérieuses qu’effrayantes, un phare pour vous guider vers l’avant.

C’est vraiment un jeu qui est destiné à être expérimenté pour son atmosphère, avec une durée de jeu probable de 1 à 2 heures.

Est-ce le genre d’expérience que vous avez envie d’essayer sur Switch ?