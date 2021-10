DrLupo et Lando Norris reviennent à la Gillette Gaming Alliance

Vous êtes-vous déjà demandé comment vos streamers et stars de l’esport préférés comme DrLupo captivent des millions de personnes ? En maintenant une belle tasse, bien sûr, et la Gillette Gaming Alliance est là pour vous montrer comment elle le fait.

Quatre années consécutives, la Gillette Gaming Alliance a réuni des streamers de renom du monde entier pour partager les techniques de rasage avec les fans. Des poids lourds de retour comme DrLupo et Lando Norris à, hum, de nouveaux visages comme oCastrin et Jolavanille, plus de 11 streamers représenteront l’alliance cette année. De temps en temps, chaque membre de l’alliance consacrera un flux à la façon dont il traite la barbe, et cela se produira sur Twitch, YouTube et Tiktok.

Découvrez par vous-même une bande-annonce de la Gillette Gaming Alliance ci-dessous.

« C’est un honneur de faire partie de la Gillette Gaming Alliance alors que nous continuons d’apporter de nouveaux contenus et des opportunités passionnantes à nos fans du monde entier », a déclaré DrLupo dans une déclaration à ForTheWin. « J’ai toujours été un grand fan de Gillette et j’utilise leurs produits quotidiennement. C’est vraiment excitant de pouvoir poursuivre notre partenariat au fur et à mesure que ce programme évolue et de sensibiliser à quelques initiatives vraiment géniales – assurez-vous de suivre pour en savoir plus !

Parmi les autres streamers qui participent aux flux de routine du matin, citons Alanzoka, Elded, DeejayKnight, Buster, Juansguarnizo, DreadzTV et Silvername. Les dates exactes des flux liés à Gillette Gaming Alliance ne sont pas encore connues, bien qu’il y en ait probablement beaucoup avec Movember à venir.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Top 10 des streamers Twitch avec le plus de followers