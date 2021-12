Drogues, alcool et chute d’un champion de la Ryder Cup

Nouvelles connexes

« Il a attrapé ma main et l’a embrassée. Il ne l’a pas lâché. Il m’a caressé la nuque. J’ai pensé qu’il ne savait clairement pas ce qu’il faisait. J’étais très méfiant de son comportement, car il avait été agressif vers les membres d’équipage. sa main droite autour de mon dos. Puis il a attrapé ma poitrine et a déplacé sa main sur ma poitrine droite. J’ai été choqué. J’avais dépassé la ligne », c’est l’allégation de l’hôtesse Thorbjorn Olesen abuser de.

Le champion de la Ryder cup En 2018, un golfeur danois de 31 ans a pu mettre fin à sa carrière le 29 juillet 2019. Ce jour-là, il revenait d’un tournoi de golf à Memphis, je volais de Nashville à l’aéroport de Londres Heathrow. Celui de Copenhague Il a également été accusé d’avoir insulté l’équipage de l’avion et d’avoir agressé un autre passager en urinant sur lui. De nos jours, le procès a lieu dans le Aldersgate Chambre Nightingale Court, Londres.

Olesen a nié mardi avoir agressé sexuellement, battu et uriné ce passager et avoir été ivre dans l’avion avec lequel il traversait l’étang. Il a également ajouté qu’il ne se souvenait pas du vol après avoir pris des somnifères, l’un des problèmes que les membres d’équipage qui ont dénoncé le golfeur avaient évoqué comme une circonstance atténuante. Le mélange entre l’alcool et la drogue pourrait être la cause du mauvais comportement.

Thorbjorn Olesen quitte l’Aldersgate House Crown Court de Londres. REUTERS

Le tribunal a appris lundi qu’Olesen avait « agrippé et frotté la poitrine » d’une femme, injurié les membres du personnel de cabine et « uriné » sur un autre passager et dans l’allée. Trevor Burke, son avocat, lui a posé ces questions et le Danois a été sincère : « Je me sentais absolument horrible et j’étais vraiment désolé. Je ne pouvais pas croire ce qu’ils disaient qu’il s’était passé. J’avais honte et je me sentais horrible. » Ce scandale peut complètement enterrer votre trajectoire.

Le succès

Selon les médias en 2019, Olesen, vainqueur de cinq tournois de la tournée européenne à ce moment-là, il serait allé à la mer, en état d’ébriété, avec un passager du vol qui dormait, aurait uriné dans le couloir de l’avion et se serait heurté à une partie de l’équipage. La femme qu’il aurait harcelée sexuellement a déclaré qu’Olesen « pouvait à peine se tenir debout » et a essayé de l’attraper et de l’embrasser.

Olesen a également poussé l’une des hôtesses qui a tenté de l’aider à sortir de la salle de bain alors qu’il, déjà en état d’ébriété, tentait d’ouvrir une porte en la poussant lorsque les indications l’ont averti qu’il devait la tirer. Cela a enragé le golfeur, et après l’avoir frappée, il a fini par uriner dans l’allée de l’avion. Leur comportement a compromis le vol et l’équipage a reconnu que, s’ils avaient vieilli, ils auraient pu faire demi-tour pour Nashville.

Thorbjorn Olesen, à l’Open d’Espagne de golf 2021. .7 / Europa Press

Lorsque l’avion a atterri, Olesen a été arrêté et a admis à la police qu’il n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé, qu’il avait pris plusieurs pilules et verres d’alcool avec l’intention de s’endormir et qu’il était très embarrassé. Le procès devait avoir lieu le 11 mai 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a été reporté à ce mois de décembre 2021. Cela signifiait la suspension de l’European Tour jusqu’à ce que les faits soient élucidés. . La même entité a levé la peine un an plus tard lorsque le litige a été reporté.

Les explications

Sur ce vol, il a voyagé avec son partenaire, Lauren Zafer. Il lui avait dit qu’il n’avait pas bien dormi pendant des semaines après avoir joué plusieurs tournois majeurs et avait prévu d’aller directement dormir dans l’avion. Lors du procès, il a expliqué qu’il avait bu deux bières, deux verres de vin rouge et une vodka et du jus de myrtille avant d’embarquer. Il a également pris deux somnifères Ambien que sa petite amie l’a mis dans sa trousse de toilette.

Olesen a déclaré qu’il s’était « senti bien » à bord de l’avion et son dernier souvenir était le suivant : « avoir bu une coupe de champagne et s’être assis dans mon siège et je pense me souvenir d’avoir décollé ». Le golfeur a également assuré qu’il ne se souvenait pas d’avoir commandé un autre verre ou d’avoir bu dans le verre d’un autre passager. Il a ajouté qu’il n’aurait « jamais » pris les somnifères s’il avait su qu’ils venaient juste d’être prescrits ou que les effets secondaires possibles incluent « le somnambulisme » et « l’amnésie ».

À tel point que son partenaire a pris une part de responsabilité : « Mon estomac s’est retourné parce que je savais à quoi devaient ressembler les Ambien et à quel point ils étaient forts, et j’ai ressenti une immense culpabilité. C’est de ma faute si c’est arrivé. » Le procès se poursuivra encore plusieurs jours, mais la carrière du golfeur a été complètement compromise par cet événement. Thorbjorn Olesen, même s’il ne s’en souvient pas, n’oubliera jamais ce qui s’est passé sur ce vol.

