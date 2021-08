Droit à la réparation : qu’est-ce que c’est, pourquoi Apple résiste alors que le cofondateur Steve Wozniak le soutient

Voici tout ce que vous devez savoir sur le droit de réparer le mouvement. (Image : iFixit)

Droit de réparation : Le droit de réparer le mouvement a pris de l’ampleur récemment. Même s’il ne s’agit que de l’un des nombreux différends entre les entités technologiques et les consommateurs, il s’agit d’un mouvement qui prend de l’ampleur non seulement en raison de ses revendications visant à empêcher les consommateurs de ne pas être exploités, mais également en raison des avantages supposés pour l’environnement. Voici tout ce que vous devez savoir sur le droit de réparer le mouvement.

Le mouvement du droit à la réparation expliqué

Le mouvement du droit à la réparation avait commencé comme une politique de réparation des véhicules, puis a atteint l’industrie de l’électroménager. Le mouvement exige essentiellement que les fabricants mettent des pièces de rechange authentiques d’un produit à la disposition des acheteurs de ce produit, leur donnant le pouvoir de faire réparer leur produit auprès d’ateliers de réparation indépendants au lieu de dépendre uniquement du fabricant pour les pièces authentiques.

Aujourd’hui, le mouvement s’est également étendu à l’industrie technologique, en particulier en réponse à l’obsolescence programmée, qui est essentiellement un phénomène dans lequel les entreprises technologiques ralentissent sciemment les anciens modèles ou produits afin que les consommateurs achètent les plus récents et augmentent les ventes. Il s’agit essentiellement d’une exploitation des consommateurs, les obligeant à payer pour un nouveau téléphone alors que le précédent ne présente aucun problème et est délibérément ralenti sans que l’appareil ne rencontre de problèmes matériels. La plupart des entreprises technologiques exigent également que les appareils soient réparés uniquement dans des ateliers de réparation approuvés ou autorisés par l’entreprise, et non dans des ateliers de réparation indépendants, sinon cela aurait une incidence sur la garantie de l’appareil.

Alors qu’auparavant, les consommateurs pouvaient encore aller faire réparer leurs appareils auprès d’ateliers de réparation indépendants tiers s’ils acceptaient de perdre la garantie de l’entreprise, cette option a maintenant été pratiquement éliminée depuis que les entreprises ont commencé à fabriquer des appareils d’une manière non autorisée. les ateliers de réparation ne peuvent même pas les ouvrir. Par exemple, le fabricant d’iPhone Apple a une vis exclusive à cinq points dans ses téléphones qui ne peut être ouverte que par Apple ou ses centres de service agréés, ce qui signifie que les consommateurs n’ont pas le choix de faire réparer leur appareil ailleurs.

Le mouvement du droit à la réparation appelle les fabricants à mettre des pièces authentiques à la disposition des consommateurs afin qu’ils puissent également faire réparer leur appareil dans des magasins indépendants, s’ils le souhaitent. Le mouvement vient du fait qu’en l’absence de concurrence, le fabricant peut fixer le coût de la réparation aussi élevé qu’il le souhaite puisque ses centres agréés adhéreraient également à ce coût lui-même, ce qui ne laisserait aux utilisateurs aucune alternative moins chère, ce qui exploitation.

Le mouvement vise également la protection de l’environnement, les défenseurs affirmant qu’ils étaient d’avis que la production de plus d’appareils exerce une pression supplémentaire sur l’environnement et provoque également un gaspillage des ressources naturelles.

Mouvement du droit à la réparation : résistance des entreprises

Les grandes entreprises technologiques comme Microsoft et Apple résistent activement au mouvement du droit à la réparation, ce qui est compréhensible car cela les amènerait à renoncer à leurs revenus générés par l’entretien des appareils. Cependant, en dehors de cela, les fabricants devraient également fournir leurs manuels de réparation, ce qui pourrait les amener à se séparer de certaines informations propriétaires, compromettant leurs secrets commerciaux.

Un autre argument contre le mouvement pour le droit à la réparation est le risque qu’il représente pour la sécurité. Avec la carte blanche aux ateliers de réparation indépendants, les consommateurs pourraient finir par être vulnérables aux ateliers de réparation qui ne disposent pas de pièces ou de manuels authentiques, endommageant finalement leur appareil. Dans des cas plus extrêmes, il pourrait également y avoir des ateliers de réparation malveillants, et la remise de l’appareil à ces magasins pourrait compromettre la sécurité et la confidentialité de l’utilisateur.

Au contraire, cependant, les utilisateurs auraient toujours la possibilité de se rendre dans des centres de service agréés même si les ateliers de réparation indépendants étaient autorisés à réparer les appareils, ce qui signifierait que les utilisateurs auraient le choix de décider où ils souhaitent faire réparer leur appareil. de. Le mouvement pourrait présenter des risques pour la sécurité, mais il vise probablement à éviter aux consommateurs d’être contraints de payer des prix élevés pour faire réparer les appareils avec des pièces authentiques dans des magasins sélectionnés qui peuvent même être trop éloignés d’eux.

Qu’a dit Steve Wozniak au sujet du mouvement pour le droit à la réparation ?

Alors que les géants de la technologie se sont fermement opposés au mouvement du droit à la réparation, Steve Wozniak a pris une position ferme en désaccord avec ces entreprises. Dans une vidéo, le cofondateur d’Apple a déclaré que s’il n’avait pas grandi dans un monde de technologie très ouverte, Apple n’aurait pas été construit pour commencer, ajoutant qu’il pensait que les personnes derrière le mouvement faisaient la bonne chose et que le mouvement avait besoin d’être mieux reconnu.

Dans un développement clé pour le mouvement, même le président américain Joe Biden a récemment adopté un décret sur la promotion de la concurrence économique qui ordonne à la Federal Trade Commission de formuler des règles qui réduiraient les restrictions anticoncurrentielles qui empêchent actuellement les consommateurs de faire réparer leurs appareils sur le termes qu’ils désirent.

