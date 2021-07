Droit à l’éducation : jusqu’où peut aller « Padhna Likhna Abhiyan » pour améliorer les taux d’alphabétisation en Inde ?

Les schémas du passé sont la preuve que le manque de vigilance peut être directement lié à leur échec. (Image représentative)

Par le Dr Sunita Gandhi

En Inde, le droit à l’éducation et de nombreux programmes nationaux ont contribué à atteindre un taux de scolarisation quasi universel d’environ 97 % en 2018. Cependant, près de la moitié des élèves âgés de 10 à 11 ans sont incapables de lire un texte de niveau 2, même après avoir passé 5 ans à l’école. 1 enfant sur 4 en Inde termine l’enseignement primaire sans avoir un minimum de compétences en lecture, écriture et calcul. La politique nationale d’éducation 2020 souligne que plus de 50 millions d’enfants de l’école primaire indienne n’ont pas ces compétences fondamentales. Et ce n’est qu’une extrémité du problème, l’autre étant les adultes incapables de lire ou d’écrire avec des taux d’analphabétisme encore plus élevés en Inde.

Au rythme actuel d’amélioration, une grande partie de nos enfants, adolescents et adultes resteront analphabètes en 2030 et au-delà. Un changement de paradigme urgent est nécessaire pour faire face à cette crise de l’alphabétisation. Il faut non seulement une réforme au niveau institutionnel, mais aussi un mouvement populaire pour atteindre les élèves déscolarisés et les adultes.

L’éducation est peut-être l’élément le plus fondamental pour déterminer le capital humain d’un pays. Les informations les plus récentes placent le taux d’alphabétisation des adultes en Inde à 73,2 pour cent. Alors que la nation a fait d’énormes progrès dans l’amélioration de l’alphabétisation, elle abrite toujours 313 millions de personnes non qualifiées ; 59% d’entre eux étant des femmes. L’écart éducatif, en conséquence, n’est pas seulement une impression de l’écosystème éducatif de l’Inde, mais en même temps est un problème mondial puisque la nation représente 33% de l’ensemble de la population analphabète de la planète.

Dans le but d’éradiquer la cause profonde, le programme d’alphabétisation du Premier ministre Narender Modi appelé « Padhna Likhna Abhiyan » a été lancé à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation. Le programme s’est concentré sur l’atteinte de 100 % ou l’alphabétisation totale d’ici 2030 et les dispositions nécessaires ont été mises en place. L’ordre du jour était de lancer des projets d’alphabétisation massifs dans les zones tribales et forestières, les prisons, les bidonvilles, etc. avec l’aide de la technologie. En inculquant la technologie, une éducation de qualité pourrait être dispensée dans les zones arriérées à l’aide de livres électroniques, d’applications mobiles et bien plus encore.

Une politique à ce niveau peut apporter un changement révolutionnaire dans les taux d’alphabétisation en Inde, cependant, avec des ressources obsolètes et une réponse insuffisante à la crise ne suffirait pas à résoudre le problème actuel. Il convient de noter que la méthodologie derrière Padhna Likhna Abhiyan pourrait être meilleure qu’une configuration de classe traditionnelle, elle doit toujours être plus accessible et impliquer une expertise pour gérer, contrôler, superviser et faciliter le volontariat.

Les schémas du passé sont la preuve que le manque de vigilance peut être directement lié à leur échec. Par conséquent, un mécanisme très différent impliquant un temps de cours plus court, une formation moindre, des outils réalisables et une technologie à l’épreuve est le besoin de l’heure.

Pour qu’une campagne soit couronnée de succès, le centre doit s’assurer que tout le monde est associé à l’alphabétisation et à l’éducation formelle à fournir à tous. Faire cela aidera la nation à progresser plus rapidement vers la réalisation de l’objectif durable de « fournir un enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité ». Les ONG, les entreprises et les organisations bilatérales/multilatérales doivent s’engager pour collaborer.

De plus, le gouvernement doit reconnaître l’idéalisme inné des jeunes étudiants et leur désir d’avoir un impact pour le bien social, en permettant le modèle Student Community Action Service (CAS) pour les écoles, les collèges et les universités et en laissant les jeunes se prendre en charge. En développant un sens aigu du service social et de l’engagement civique chez les étudiants travaillant pour la cause et en en faisant un mandat important pour leur carrière, cela pourrait aider à la mobilisation de masse.

Au fur et à mesure que nous dépasserons la pandémie de COVID-19, nous sommes susceptibles de rencontrer davantage de cas de pauvreté d’apprentissage et d’analphabétisme des adultes. Ainsi, l’élaboration d’un plan à long terme ne peut qu’aider les autorités gouvernementales à se concentrer sur l’alphabétisation au niveau macro et à faire de l’éducation une priorité, la plaçant même au-dessus de la santé.

Le chroniqueur est un éducateur de premier plan cette semaine. Les opinions exprimées sont les siennes.

