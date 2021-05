Droit de la Cour suprême de ne pas juger fondé le quota de Maratha

Au cours des trois dernières décennies, après le jugement historique d’Indra Sawhney de 1992, une communauté ou une autre a réussi à se gagner un quota – avec le soutien du gouvernement – en se moquant du mérite.

Mercredi, la Cour suprême a annulé la loi du Maharashtra qui prévoyait des réservations dans les emplois publics et les établissements d’enseignement à la communauté de Maratha. La cour suprême a statué à juste titre que la réserve supplémentaire pour la communauté Maratha viole les articles 14 et 15 de la Constitution; le premier est le droit à l’égalité et le second interdit la discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance.

Annulant les conclusions de la Commission Gaikwad et annulant le jugement de la Haute Cour de Bombay qui a validé le SEBC Act de l’État, le banc constitutionnel de cinq juges dirigé par le juge Ashok Bhushan a observé que modifier la limite de 50% équivaudrait à avoir une société qui n’est pas fondée sur les principes d’égalité mais sur les règles de caste.

Au cours des trois dernières décennies, après le jugement historique d’Indra Sawhney de 1992, une communauté ou une autre a réussi à se gagner un quota – avec le soutien du gouvernement – en se moquant du mérite. Les gouvernements ont tenté de nier divers jugements de la cour suprême sur les quotas et ont tenté de cacher certaines lois sur réserve à l’examen du CS en les classant dans la neuvième liste. Dans IR Coelho (2007), le CS avait jugé que la neuvième annexe n’était pas sacro-sainte si elle violait les dispositions constitutionnelles sur les droits fondamentaux.

C’est le gouvernement sous Devendra Fadnavis qui a mis en place la Commission Gaikwad qui a recommandé des quotas supplémentaires pour les Marathas, une communauté politiquement importante dans l’État. En effet, après que la Haute Cour de Bombay a confirmé les réserves pour Marathas en 2018, le quota de réservation du Maharashtra est passé à 65%, voire 75%, une fois que vous avez ajouté le quota de 10% du Premier ministre Narendra Modi pour les sections économiquement faibles (EWS). Il est donc fondamental que les juges aient conclu que les Marathes ne remplissaient pas les conditions pour les «circonstances extraordinaires». Le gouvernement de l’État avait fait valoir que, puisque la population des classes arriérées est de 85% et que la limite de réservation n’est que de 50%, une augmentation de la limite de réservation serait considérée comme une circonstance extraordinaire. Le fait qu’aucun des cinq juges n’ait jugé valable cet argument témoigne de sa faiblesse.

Le CS a été clair: les quotas sont destinés à ceux qui sont vraiment historiquement arriérés et une «classe avancée dominante… dans le courant dominant de la vie nationale» ne peut pas prétendre à des avantages spéciaux qui ne leur sont pas dus. Les Marathas représentent plus d’un tiers de la population de l’État et la communauté a engendré plusieurs politiciens de haut niveau, y compris des ministres en chef. Les observations du CS serviront de précédent pour de futurs cas si d’autres communautés comme les Jats ou les Patidars plaident pour des quotas similaires. Le CS a également bien fait de dire qu’il ne réexaminera pas le verdict ou ne le référera pas à un plus grand banc de réexamen. Cela, en un sens, rend le jugement définitif, ne laissant aucune place à une interprétation ultérieure. Il est pertinent, a fait remarquer la magistrature, que «la loi constitutionnelle (quatre-vingt-unième amendement) de 2000 par laquelle l’alinéa (4B) a été inséré à l’article 16, indique clairement que le plafond de 50%« a maintenant reçu une reconnaissance constitutionnelle »même s’il s’agissait d’une décision arbitraire du tribunal en 1992. Cela est pertinent car les réserves sont au-dessus du seuil de 50% dans plusieurs États, dont le Tamil Nadu. Alors que le banc a confirmé à l’unanimité la validité du 102e amendement constitutionnel – qui insérait les articles 338B traitant des pouvoirs de la Commission nationale pour les classes arriérées et 342A traitant des pouvoirs du président de notifier une caste particulière comme SEBC – il y avait une certaine différence de opinion entre les juges sur l’article 32A. Les juges ont divergé sur la question de savoir si cela affectait les pouvoirs des États pour identifier ces classes.

