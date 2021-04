Droit de SC d’avertir le contribuable de la saisie d’actifs dans la TPS

Le CS a également fortement critiqué l’affirmation du service fiscal selon laquelle, en vertu de la loi, il était tout à fait dans son droit de ne pas demander à l’entreprise de se défendre avant que l’ordonnance ne soit rendue.

Certes, ce n’est qu’une observation puisque la décision dans l’affaire n’a pas encore été rendue, mais tout en se prononçant sur les autorités de la TPS dans Radha Krishna Industries contre l’État de l’Himachal Pradesh, la Cour suprême a fait quelques observations importantes. Alors que les autorités chargées de la TPS tentaient de saisir la propriété de l’entreprise, SC a déclaré que le fisc ne pouvait pas simplement attacher des actifs en un rien de temps. En effet, la saisie immobilière semble être le mode opératoire préféré non seulement pour les autorités chargées de la TPS, mais pour tous les contribuables. En effet, la décision d’arbitrage global dans l’affaire Cairn Energy n’aurait pas provoqué un tel tollé s’il n’y avait pas été que le fisc avait été invité à rembourser 1,2 milliard de dollars à la firme; c’étaient des biens qui avaient été attachés pendant que l’affaire était toujours en cours. Bien que le gouvernement ait également perdu l’arbitrage de Vodafone, cela importait peu car il n’y avait aucun paiement à effectuer car aucun actif n’avait été saisi.

Le CS a également fortement critiqué l’affirmation du service fiscal selon laquelle, en vertu de la loi, il était tout à fait dans son droit de ne pas demander à l’entreprise de se défendre avant que l’ordonnance ne soit rendue. Théoriquement, l’entreprise peut toujours faire appel de l’ordonnance, mais cela peut prendre des décennies – et l’entreprise peut faire faillite si, entre-temps, ses actifs sont saisis – il est juste qu’elle soit autorisée à se défendre devant le l’ordre est passé. Sans surprise, la cour a déclaré qu’il s’agissait d’une loi draconienne et qu’elle devait être corrigée.

En effet, dans le passé, d’autres tribunaux ont également jugé que la loi faisait défaut. Ainsi, il y a quelques années, dans le cadre de l’affaire anti-profit contre Jubilant Foodworks, la Haute Cour de Delhi a suspendu l’ordonnance de la National Anti-Profiteering Authority (NAA) contre la société au motif qu’il y avait une preuve prima facie d’un manque de méthodologie pour déterminer le profit. Et dans le cas de Hardcastle Restaurants (McDonald’s), la Haute Cour de Bombay a déclaré que «la loi et les règles ne prévoient aucun appel», puis a ajouté que «l’importance d’une prise de décision équitable est nécessaire».

Dans Radha Krishna, SC a déclaré qu’il était également nécessaire de garantir la responsabilité des agents des impôts. Après tout, lorsque les énormes demandes formulées par les agents du fisc sont réduites de manière drastique par les tribunaux ou les cours de justice, l’agent des impôts doit sûrement être tenu responsable? En effet, un rapport récent de la CAG a pris quelques cas de raids fiscaux et a constaté que, pour 84 groupes industriels où le fisc avait ajouté `24966 crore à leurs revenus, il en restait moins d’un quart après que les affaires ne soient passées que par le CIT ( A) et processus d’appel de l’ITAT. En un mot, le contribuable, et pas seulement dans le cas de la TPS, a encore trop de pouvoirs et il y a très peu de recours pour les citoyens, même maintenant. Maintenant que SC a également souligné cela, le gouvernement doit peut-être établir des directives de punition fermes pour le contribuable lorsqu’il se trompe; et en fin de compte, les conseils fiscaux doivent être tenus responsables, car il leur incombe d’examiner les ordonnances fiscales adoptées pour s’assurer qu’elles sont raisonnables.

