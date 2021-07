Droit d’être entendu avant Twitter, mais pas GoI ?

Notez que Prasad n’a pas tort de dire que Twitter a agi au mépris de la règle 4(8), mais on se demande pourquoi son propre ministère ne fournit pas ces garanties procédurales lorsqu’il désactive l’accès à l’information.

Par Yashaswini Basu et Krishnesh Bapat

Au cours des dernières semaines, le gouvernement de l’Union et Twitter ont été en désaccord sur la mise en œuvre des nouvelles règles informatiques, régissant les plateformes de médias sociaux, qui sont devenues opérationnelles en mai 2021. La dernière en date dans cette impasse a été la désactivation temporaire de l’accès à la témoignage de Ravi Shankar Prasad, ministre de l’électronique et des technologies de l’information, le 25 juin. C’était pour violation du Digital Millennium Copyright Act des États-Unis. Apparemment, Prasad a publié une chanson protégée par le droit d’auteur sans l’autorisation des éditeurs. Le ministre s’est plaint que l’action de Twitter était en violation flagrante de la règle 4(8) des règles informatiques 2021 qui obligent d’importants intermédiaires de médias sociaux tels que Twitter à notifier un utilisateur avant de désactiver l’accès à son compte, ainsi qu’un possibilité raisonnable de contester une telle décision.

Notez que Prasad n’a pas tort de dire que Twitter a agi au mépris de la règle 4(8), mais on se demande pourquoi son propre ministère ne fournit pas ces garanties procédurales lorsqu’il désactive l’accès à l’information.

Les plateformes de médias sociaux sont des mairies à l’ère numérique d’aujourd’hui, un moyen permettant aux gens d’exprimer librement leurs opinions, d’interagir avec les autres et de recevoir des informations. Toute restriction de parole sur ces plateformes viole les droits fondamentaux garantis par l’article 19(1) de la Constitution indienne. Ces restrictions sont généralement imposées soit par le gouvernement, qui ordonne aux plateformes de réglementer le contenu conformément aux lois applicables, soit par les plateformes elles-mêmes en restreignant le contenu en fonction de leurs directives/conditions de service communautaires.

Alors que les règles informatiques de 2021 régissent la procédure à laquelle les principaux intermédiaires des médias sociaux doivent se conformer avant de désactiver l’accès au contenu, le gouvernement a le pouvoir de restreindre la parole sur Internet en émettant des ordonnances en vertu de l’article 69A de la loi de 2000 sur les technologies de l’information sans donner aux auteurs aucune opportunité. être entendu.

Les garanties auxquelles le gouvernement restreint l’accès au contenu sont fournies dans un ensemble distinct de règles informatiques de 2009, traitant du blocage de l’accès à l’information. Contrairement aux règles de 2021, les règles de 2009 exigent du gouvernement qu’il « fasse tous les efforts raisonnables » pour identifier la personne ou l’intermédiaire hébergeant les informations qui doivent être désactivées, sans garanties procédurales suffisantes. Une fois qu’une personne ou un intermédiaire est identifié, le Règlement de 2009 exige que MeitY lui donne la possibilité de justifier le contenu prétendument illégal. La disposition d’urgence du Règlement autorise toutefois le ministère à émettre des ordonnances de blocage de contenu sans donner à la personne/à l’intermédiaire la possibilité d’être entendu.

Le problème est triple. Premièrement, le MeitY doit simplement faire des « efforts raisonnables » pour identifier la personne ou l’intermédiaire. Une telle ambiguïté permet à MeitY de censurer le contenu même sans en avertir son auteur. Plus important encore, le Règlement 2009 permet à MeitY d’identifier la personne ou l’intermédiaire. Ainsi, si MeitY venait à censurer le contenu publié sur Twitter par Prasad, ils pourraient choisir de ne pas fournir d’avis ou d’opportunité d’audition à Prasad et demander directement aux représentants de Twitter de comparaître devant eux !

Deuxièmement, alors que les règles de 2021 exigent que les plateformes de médias sociaux fournissent à leurs utilisateurs des motifs pour désactiver l’accès à leurs comptes, les règles de 2009 n’imposent pas de telles obligations au gouvernement. En fait, la règle 16 des règles de 2009 permet au gouvernement de ne même pas révéler la plainte/demande sur la base de laquelle il désactive le contenu ! Et troisièmement, dans les situations d’urgence, le gouvernement peut censurer le contenu même sans faire aucun effort pour identifier la personne ou l’intermédiaire. Encore une fois, cette règle ne définit pas la nature de l’urgence et souffre d’un flou qui permet un usage arbitraire.

La règle 4(8) des règles de 2021, citée par Prasad, indique que MeitY est conscient de l’importance de donner la possibilité d’être entendu à une personne dont le discours est proposé d’être restreint ainsi que de maintenir la transparence dans une telle ordonnance de restriction. Par cette Règle, ils ont cherché à fournir une reconnaissance légale aux Principes de Santa Clara, bien que sous une forme diluée.

De manière décevante, cela fait manifestement défaut dans les règles de 2009, où la règle 8 exige uniquement que MeitY émette les instructions de blocage à l’intermédiaire et non à l’utilisateur dont le contenu est bloqué. Le gouvernement de l’Union doit sûrement avoir une plus grande obligation que les plateformes de médias sociaux de fournir un droit d’être entendu garanti par l’article 21. De même, il a également une plus grande obligation de protéger la liberté de parole et d’expression des Indiens garantie par l’article 19 ( 1) de la Constitution de l’Inde. Il s’ensuit naturellement qu’ils doivent également s’imposer des obligations similaires.

Il convient de mentionner que la Cour suprême a examiné les règles de 2009 dans Shreya Singhal (2015) et a conclu qu’elles n’étaient pas constitutionnellement infirmes, au motif que si l’auteur de l’information est identifié, il doit « également être entendu avant une ordonnance de blocage. est passé”. Ainsi, l’interprétation par la Cour des Règles de 2009 exige que MeitY donne la possibilité d’être entendu à un utilisateur s’il est identifié.

Mais, tout le monde peut deviner combien de ces personnes MeitY entend réellement avant de censurer leur discours sur Internet. En février 2021, des rapports ont fait état du blocage des comptes Twitter d’environ 250 utilisateurs de divers horizons sans aucune notification préalable ni même un avis post facto. De toute évidence, il existe une dissonance entre les précédents juridiques et les réalités de terrain de la gouvernance des plateformes.

La préoccupation ici n’est pas l’infirmité constitutionnelle des règles de 2009, mais le contraste entre les garanties que le gouvernement doit suivre et ce que le gouvernement attend des plateformes de médias sociaux. Dans l’intérêt de protéger les droits constitutionnels des internautes, il est recommandé que le gouvernement s’impose de plus grandes obligations de transparence, ce qui non seulement favorisera une plus grande confiance du public dans les forces de l’ordre et nos institutions, mais constitue également un droit des citoyens.

Basu est un membre de la vie privée et du droit à l’information, et Bapat est un centre pour la gouvernance de la communication, membre du droit numérique, Internet Freedom Foundation

