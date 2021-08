Droit fiscal rétrospectif : bon débarras d’une mauvaise approche fiscale

Comme prévu, la loi de 2012 a suscité la colère des investisseurs ainsi que la fraternité mondiale des contribuables.

Par Mukesh Butani et Tarun Jain

La manifestation de la souveraineté, en particulier dans la civilisation contemporaine, est façonnée par le pragmatisme et la régularité de la procédure. La déclaration des droits, le constitutionnalisme, un pouvoir judiciaire indépendant, etc., dans le contexte national, associés aux principes du droit international et au cadre de traités étendu, encadrent les limites et l’exercice de la souveraineté. Ce n’est pas différent en matière d’impôt. L’adhésion aux traités internationaux régissant les droits d’imposition et les limites de l’impôt, tels que ceux des conventions bilatérales de double imposition ou des accords de l’OMC – en vogue depuis des décennies maintenant – ou l’instrument multilatéral plus récent reflète le scénario contemporain où la souveraineté nationale exclusive est remplacée par un exercice commun des pouvoirs d’imposition par les partenaires de la convention. Dans un tel paradigme, affirmer une souveraineté fiscale débridée est, à tout le moins, incompatible avec la perspective internationale progressiste que notre nation dépeint.

Le 5 août, le FM a présenté un projet de loi modifiant les dispositions de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi de finances de 2012, afin d’annuler la décision historique de la Cour suprême dans Vodafone. Le SC avait notamment fait comprendre aux législateurs la nécessité d’une sécurité juridique pour promouvoir les IDE, sabordant ainsi une demande fiscale inquiétante appliquée rétrospectivement lors de la réorganisation offshore des structures et des actifs des sociétés indiennes. Le gouvernement de l’époque, même s’il était sage et ouvert à revoir les dispositions anti-évitement omnibus (RGAE), n’a pas cédé et a continué à revendiquer son droit souverain d’employer des mesures fiscales avec effet rétroactif. Comme prévu, la loi de 2012 a suscité la colère des investisseurs ainsi que la fraternité mondiale des contribuables.

Qu’il s’agisse de l’assurance solennelle de l’ancien ministre des Finances au Parlement, déclarant interdite toute future législation rétroactive, ou de la restriction administrative en 2014 du pouvoir discrétionnaire de l’agent des impôts de rouvrir les affaires passées et de les faire échouer efficacement, ou le plan de règlement de 2016 proposant de clore les différends sur paiement de la taxe principale uniquement, les investisseurs n’ont pas été impressionnés par les mesures d’amélioration à moitié cuites. Des contestations constitutionnelles ont été soulevées devant les tribunaux comme dans les enceintes internationales, éparpillant les ressources du Centre pour défendre sa politique fiscale et la loi de 2012. En particulier, la vague d’actions précipitées lancées dans d’autres pays par Cairn pour faire appliquer la sentence du Tribunal de La Haye qu’il a obtenue en invoquant le Traité d’investissement bilatéral a suscité une mauvaise presse pour la nation, les médias internationaux qualifiant le gouvernement de méchant et d’arrogant – malgré son caractère par ailleurs décent, sinon impressionnant, bilan des réformes fiscales (TPS etc.).

Le Centre a, dans la déclaration « objet » annexée au projet de loi 2021, reconnu que la demande fiscale découlant de la politique fiscale rétrospective « continue d’être un point sensible pour les investisseurs potentiels » alors que « la reprise rapide de l’économie après le COVID- 19 pandémie est le besoin du moment et les investissements étrangers ont un rôle important à jouer dans la promotion d’une croissance économique et d’un emploi plus rapides. » Le projet de loi 2021 propose de (a) “prévoir qu’aucune demande d’impôt ne sera levée à l’avenir sur la base dudit amendement rétrospectif”, (b) d’annuler la demande dans les affaires pendantes, et (c) de rembourser l’impôt déjà perçu. Ce projet de loi, s’il est adopté par le Parlement, n’entraînera pas le retrait de l’amendement de 2012 et limiterait plutôt l’application de ce dernier dans les cas où le contribuable s’engage à retirer toutes les créances et s’engage à s’abstenir de toute action en recouvrement à l’avenir. La loi de 2012 resterait en vigueur mais sans sa rigueur et son application prospective, sauf si le contribuable concerné ne souhaite pas régler.

Une question clé est, si le gouvernement est vraiment magnanime, alors pourquoi des conditions spécifiques au cas sont-elles attachées à l’application de la nouvelle proposition, et au lieu de cela, pourquoi ne pas retirer la loi rétrospective en bloc. Le simple renversement de la loi de 2012 impliquerait une concession unilatérale de la part du gouvernement où il renonce à ses prétentions alors que les parties privées peuvent continuer à plaider et faire pression pour des mesures de restitution. Avec les conditionnalités, le gouvernement s’assurerait qu’il n’y a pas d’aubaine ou de faveur indue pour aucune partie, et que le problème ne soit résolu que lorsque le contribuable est aligné sur l’objectif de donner un calme complet au différend.

Et ensuite ? Premièrement, le retrait apaisera les nerfs des investisseurs, en particulier ceux qui tiennent à la croissance de l’Inde, mais ont hésité, invoquant le manque de protection des investisseurs. Cette décision est susceptible de renforcer la confiance des investisseurs, associée à un taux d’imposition des sociétés de 15 % pour le secteur manufacturier, à une exonération des revenus pour les investissements des fonds souverains et des fonds de pension, etc., en plus du nettoyage majeur dû au règlement des différends fiscaux. Deuxièmement, la loi de 2012 n’a été appliquée rétroactivement que dans 17 cas, Vodafone et Cairn étant les plus importants. Il est évident que leurs complexités et enjeux étaient tels qu’ils ne pouvaient pas être réglés dans le cadre de Vivad-se-Vishwas ou d’autres plans d’amnistie. Aussi, l’obligation de remboursement peut entraîner une sortie de Rs 80 milliards. C’est un petit prix à payer compte tenu des fonds nécessaires à la reprise économique. Troisièmement, en inversant l’application rétrospective, le gouvernement a désormais le dessus sur la diplomatie économique en général et en particulier dans les négociations en cours pour des partenariats économiques plus larges avec l’UE et le Royaume-Uni, étant donné que Vodafone et Cairn sont tous deux issus de ces juridictions. Cette décision donnera un coup de fouet aux IDE, aux Gift-City, aux fonds souverains, aux fonds de pension et à d’autres avenues d’investissement importantes. Malgré le retard pris dans le changement de position, il ne semble pas y avoir d’inconvénient perceptible, et c’est certainement un signe avant-coureur de l’activité et de la croissance économiques.

L’auteur est Partenaires, BMR Légal

Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.