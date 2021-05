Droits de diffusion numérique RRR de SS Rajamouli achetés par Netflix, ZEE 5, vérifier les détails

Outre Ram Charan et Jr NTR, RRR a également Ajay Devgn et Alia Bhatt dans des rôles de premier plan.

Les droits de streaming en ligne très attendus de SS Rajamouli, réalisé par RRR, ont été achetés par Netflix et ZEE5. Il est pertinent de noter que le film ne sortira avant tout sur grand écran que dans le monde entier. Cependant, après sa sortie en salles, le film sera également diffusé en ligne et les droits de diffusion en continu ont été achetés par Netflix et ZEE5, a rapporté l’Indian Express.

Devant sortir dans plus de 8 langues, les droits de diffusion en ligne des versions hindi, portugaise, coréenne, turque et espagnole du film ont été achetés par Netflix. D’autre part, les versions Telugu, Tamil, Malayalam et Kannada du film seront diffusées sur ZEE5.

Avec des fans de Rajamouli dans différentes parties du monde qui attendent déjà la sortie du film, la réception du film sur chaque plate-forme devrait être énorme et la concurrence entre les plates-formes OTT rivales en est symptomatique. Bien que le groupe Zee n’ait partagé aucun détail sur l’acquisition des droits de diffusion en continu du film, des rapports non officiels cités dans le rapport Indian Express ont déclaré que le groupe avait payé plus de 300 crore Rs aux producteurs du film.

Le film qui avait terminé son tournage avant que la deuxième vague de coronavirus ne frappe le pays est actuellement dans sa phase de post-production. Alors que l’incertitude concernant la sortie du film demeure au milieu de la deuxième vague de Coronavirus, les producteurs du film envisagent une date d’octobre pour sa sortie. Cependant, la date finale de sortie du film ne sera décidée qu’une fois que la trajectoire de la deuxième vague du coronavirus dans le pays aura pris un virage à la baisse définitif.

Le film basé sur une histoire fictive a Ram Charan et Jr NTR dans les rôles principaux. Rajamouli, qui est l’un des réalisateurs les plus recherchés de toute l’industrie cinématographique après la renommée de Bahubali, devrait apporter la même magie dans la prochaine version. Outre Ram Charan et Jr NTR, RRR a également Ajay Devgn et Alia Bhatt dans des rôles de premier plan.

