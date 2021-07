Droits de douane de base supprimés, agri infra cess réduit de moitié sur les lentilles

in

La superficie cultivée en légumineuses continue de rester faible pendant la saison kharif actuelle, faisant craindre que le gouvernement ne recoure à des mesures restrictives pour le commerce comme l’imposition de stocks à nouveau en novembre-décembre.

Le gouvernement a réduit lundi le droit de douane de base (BCD) sur les importations de lentilles (masoor) en provenance de pays autres que les États-Unis de 10 % à zéro, et a réduit de moitié la taxe de développement des infrastructures agricoles sur les importations de lentilles à 10 % pour endiguer la hausse des prix. Si les lentilles sont importées des États-Unis, le BCD sera de 20 % contre 30 % auparavant.

Le gouvernement s’est inquiété des contraintes d’approvisionnement et de l’augmentation des prix des légumineuses, une source de protéines relativement moins chère pour les masses. La baisse des taxes à l’importation sur les lentilles devrait stimuler l’offre intérieure et freiner la hausse des prix, a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à Rajya Sabha.

La hausse des prix des légumineuses avait contraint le gouvernement à imposer des limites de stocks le 2 juillet, une mesure non conforme à son concept de libre-échange après avoir dilué l’Essential Commodities Act en juin 2020. La semaine dernière, le gouvernement a assoupli un peu les restrictions en raison à la protestation des commerçants.

Les légumineuses ont un poids de 0,64 % dans l’indice des prix de gros (WPI) et de 2,95 % dans l’indice des prix à la consommation (IPC). L’inflation du WPI dans les légumineuses s’est légèrement atténuée à 11,49 % en juin contre 12,09 % le mois précédent. L’inflation des ventes au détail dans les « légumineuses et produits » s’est établie à 10,01 % le mois dernier, contre 9,39% en mai, et est restée bien supérieure à l’inflation globale de l’IPC de 6,26%.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, la superficie de légumineuses était en baisse de 10 % par rapport au niveau de l’année dernière, le 23 juillet. À moins que la superficie du Rajasthan et du Madhya Pradesh n’atteigne le niveau de l’année dernière, la production de légumineuses kharif du pays pourrait être durement touchée cette année, selon des sources commerciales avait dit à FE. Le blocage de la mousson depuis trois semaines a affecté les semis de légumes secs, et la reprise après la reprise des pluies semble inégale.

Comme une petite baisse de la production pourrait entraîner une hausse des prix des légumineuses, le gouvernement surveille les progrès des semis pour s’assurer qu’ils atteignent au moins le niveau de l’année précédente. La superficie en légumineuses s’élevait à 8,73 millions d’hectares au 23 juillet contre 9,72 millions d’hectares il y a un an. Le Centre s’est fixé pour objectif d’atteindre une production de 9,82 millions de tonnes cette saison kharif.

Les prix de gros de toutes les légumineuses (à l’exception du masoor) ont chuté de 3 à 4 % au cours des deux derniers mois et les prix de détail ont chuté de 2 à 4 %, a annoncé le gouvernement le 19 juillet. Le prix de détail moyen de toute l’Inde de chana, tur et le masoor dal était respectivement de 76, 104 et 85 par kg le 24 juillet, selon les données du ministère de la Consommation.

