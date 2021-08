Droits des contribuables : à la recherche d’une nouvelle aube pour les bâtisseurs de la nation

Une initiative fondamentale, offrant des garanties aux contribuables, est la Charte des contribuables 2020. Après un examen détaillé des droits et obligations énoncés dans la charte, certaines perspectives se dégagent.

Par Mukesh Butani & Kinshuk Jha

Alors que l’Inde entre dans sa 75e année d’indépendance au cours d’une année semée d’épreuves, de tribulations et de résilience, des signes encourageants se profilent à l’horizon pour les contribuables de la plus grande démocratie du monde. Le 13 août 2020, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la Charte des contribuables 2020 pour les impôts directs, faisant avancer la proposition de loi de finances 2020. Sa déclaration déterminante dans la déclaration était «d’honorer le contribuable honnête». Très récemment, le projet de loi d’amendement fiscal de 2021 adopté par le Parlement, pour supprimer les effets négatifs des amendements rétrospectifs de 2012 très critiqués et contestés (dans les forums nationaux et internationaux) encourage la croyance en la sécurité fiscale pour les investisseurs.

Les « droits des contribuables », en tant que domaine exclusif de l’élaboration des politiques, ont vu le jour au cours de la dernière décennie, bien qu’ils soient pratiqués depuis un certain temps maintenant dans la plupart des économies matures. En Inde, des discussions et des efforts au coup par coup ont été faits à travers diverses mesures administratives, des décisions judiciaires et des allègements ponctuels accordés par le gouvernement en faveur des contribuables.

Mais un discours consacré aux droits des contribuables, englobant des perspectives telles que la nécessité d’équilibrer les droits et les obligations, les garanties constitutionnelles et administratives y afférentes, mesurant la pertinence et l’applicabilité possible des meilleures pratiques internationales et le renforcement global des ponts entre les contribuables et l’impôt collectionneurs, était nécessaire. Aussi, à l’époque dynamique que nous vivons, les droits des contribuables ne peuvent plus être analysés à partir d’un monocle. Il doit y avoir une approche interdisciplinaire qui tienne compte de l’interaction avec les lois sur les investissements transfrontaliers, les lois commerciales, le droit international public et, bien sûr, la pertinence pérenne de la Constitution.

Une initiative fondamentale, offrant des garanties aux contribuables, est la Charte des contribuables 2020. Après un examen détaillé des droits et obligations énoncés dans la charte, certaines perspectives se dégagent. Bien que la loi sur l’impôt sur le revenu étende la légalité à la charte, le mécanisme d’exécution a besoin de plus de mordant. En l’absence d’une application transparente, elle peut ne pas avoir l’impact souhaité et échouer, comme plusieurs autres initiatives administratives l’ont fait dans le passé, comme la mise en œuvre inégale de l’Unité des grands contribuables ou l’abolition éventuelle de l’ombudsman de l’impôt sur le revenu.

La déclaration d’intention du projet de loi d’amendement 2021 souligne que la lutte contre les amendements rétrospectifs de 2012 a été entreprise pour assurer une reprise économique rapide dans une économie frappée par le Covid. Il s’agit d’un pas concret vers le renforcement de la sécurité fiscale. Un SoP similaire en ce qui concerne la charte du contribuable serait important pour établir un environnement crédible pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Un tel document pourrait définir l’objectif et la portée de la charte et des principes directeurs sur l’interprétation des droits et obligations tels qu’ils sont énoncés dans la charte. Des documents supplémentaires établissant des normes de service spécifiques, des échéanciers pour différents processus et une responsabilisation accrue des administrateurs peuvent être introduits. Si l’accent est mis sur la structuration d’une administration fiscale basée sur les services, plutôt que sur une administration axée uniquement sur l’exécution, des rapports périodiques obligatoires pourraient être publiés pour garantir la transparence lorsqu’il s’agit de fournir des services adéquats aux contribuables.

L’impôt étant un instrument primordial de la politique de l’État, l’idée d’études d’impact avant et après l’adoption des lois fiscales devrait être standardisée. Des efforts concertés sur la participation des parties prenantes et l’engagement avec une expertise interdisciplinaire dans la rédaction et même l’inclusion partielle dans l’administration des lois fiscales contribueraient radicalement aux transformations envisagées du gouvernement. La correction de multiples problèmes techniques, l’intensification de l’utilisation des outils d’IA et de ML dans les évaluations et l’utilisation de la technologie blockchain pour la tenue des dossiers peuvent renforcer la robustesse de l’infrastructure informatique du service fiscal.

Il ne fait aucun doute que la numérisation accrue pose également des défis. Les évaluations sans visage, introduites l’année dernière, sont une illustration où, malgré la facilité de procédure pour les contribuables, plusieurs requêtes en bref ont été déposées dans différentes hautes cours sur des violations présumées des principes de justice naturelle. Bien que ces brefs soient en instance, le service informatique a été réactif aux problèmes liés aux mécanismes sans visage. Il a lancé trois identifiants de courrier électronique distincts pour le règlement des griefs liés au processus d’évaluation sans visage, aux sanctions et aux appels.

Bien que l’Inde soit l’un des premiers à adopter l’échange automatique d’informations (AEOI) dans le cadre de ses engagements BEPS, les préoccupations doivent être traitées dans le contexte de l’AEOI. Alors que les exigences d’échange d’informations de l’Inde (avec ses partenaires) sont en place conformément au dernier rapport d’examen par les pairs du Forum mondial, son cadre législatif national présente des lacunes en matière de diligence raisonnable et de procédures de rapport. Par conséquent, le cadre juridique mettant en œuvre les normes AEOI est en place mais doit être amélioré conformément à l’examen par les pairs.

Concernant la confidentialité et la protection des données des contribuables, les articles 138 et 280 de la loi sur l’informatique contiennent des prescriptions pertinentes. De plus, les garanties constitutionnelles offertes par le juge KS Puttaswamy (Retd) contre Union of India renforcent le droit à la vie privée d’un contribuable. Ces droits seront débattus plus avant si le projet de loi sur la protection des données de 2019 voit le jour. Alors que certaines dispositions du projet de loi accordent un plus grand accès au gouvernement aux données des citoyens, certaines dispositions déclarent l’État en tant que « fiduciaire des données ». Ainsi, la responsabilité de l’État peut être engagée en cas de manquement.

Si une culture de respect des contribuables honnêtes et d’incitation à la performance d’administrateurs judicieux est inculquée, cela favorisera la transparence et renforcera la morale fiscale. Décrypter la psychologie du contribuable pourrait être un exercice délicat mais crucial pour toute administration fiscale idéale. Alex Rees-Jones (la Wharton School) a une hypothèse intéressante : les contribuables choisissent généralement entre minimiser les pertes et augmenter les gains. Étant donné que les paiements d’impôts ont traditionnellement été perçus comme aversifs et déficitaires, les gouvernements doivent élaborer des stratégies et reformuler les impôts là où les contribuables peuvent être amenés à percevoir le paiement des impôts différemment.

Il est important de s’assurer que les agents du ministère ne sont pas surchargés et ne sont pas soumis à des objectifs de génération de revenus.

(Cet article est basé sur certaines recommandations politiques suggérées dans le livre « Taxpayer Rights : Deciphering the Indian Charter ». Le livre est un travail conjoint de BMR Legal Advocates et de Jindal Global Law School. Il a été lancé par Bibek Debroy le 13 août 2021 )

Respectivement, associé, BMR Legal, et professeur, OP Jindal Global University

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.