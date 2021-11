Droits des lecteurs : est-il temps pour Toto Wolff de partir ?

Le lecteur de GrandPrix247, Nigel Marson, analyse les erreurs dans la quête de Mercedes pour les championnats du monde de Formule 1 2021 et rejette la faute sur le patron de l’équipe, Toto Wolff.

Avec quatre tours restants, cette saison approche du point d’inévitabilité. La malchance, pas Lewis, est désormais la plus grande menace pour que Max remporte son premier titre. Alors, où cela a-t-il pu mal se passer pour Mercedes ?

Beaucoup diront qu’il est trop tôt pour prédire la chute de cette puissante équipe, mais je n’en suis pas si sûr. Je vois trop de parallèles avec la Ferrari autrefois dominante.

Récapituler; L’« équipe de rêve » de Ferrari était composée de quatre personnes clés : Michael Schumacher, Ross Brawn, Rory Byrne et Jean Todt. De 2000 à 2006, ces gars ont remporté onze championnats du monde. Douze si vous incluez qu’ils ont conçu la voiture gagnante du championnat de F1 2007 de Kimi Raikkonen.

Tous, à l’exception de Jean Todt, sont partis à la fin de 2006. Todt est resté un an de plus, cédant les rênes à Stefano Domenicali à la fin de 2007. Et 2007 a été le dernier championnat de F1 de la meilleure série de victoires de Ferrari. Ils se sont rapprochés en 2010 et 2012, mais c’est une maigre récompense dans une séquence de 14 années de défaites consécutives.

Trois leaders remarquables et un pilote exceptionnel ont mené l’équipe vers la grandeur. Et l’équipe est rapidement revenue à la médiocrité une fois partie.

Pour en revenir à Mercedes, je pense que le recul montrera que Toto Wolff est seul responsable de la chute de Mercedes. Il fait le même genre d’erreurs –

Erreur n°1

Lorsque Niki Lauda, ​​la figure de proue de l’équipe, ne s’est pas remis de sa maladie et est malheureusement décédé, Wolff a supprimé le rôle de Niki qui fournissait à la direction de Toto d’excellents freins et contrepoids. C’était une décision extrêmement arrogante.

Erreur n°2

James Allison, un acteur clé de la fantastique série de victoires en championnat de Mercedes, s’est retiré de son rôle de leader en juillet. Wolff a rapidement annoncé qu’en raison de l’excellente profondeur et de l’étendue des membres de son équipe, ils feraient la promotion en interne.

Rien de mal à cela, mais il aurait dû recruter un étranger pour remplacer le poste laissé vacant par Mike Elliott. Vous avez très peu d’occasions d’apporter du sang neuf dans une organisation à un niveau supérieur. Cela injecte une nouvelle perspective et une nouvelle pensée avec la visibilité nécessaire pour rafraîchir l’ensemble de l’organisation.

Erreur n°3

Wolff refuse de reconnaître l’évidente fuite des cerveaux à Brixworth. Peu de temps après le départ d’un autre leader clé – Andy Cowell, RBR s’est occupé de recruter de gros morceaux de l’équipe Mercedes HPP.

Le chef d’équipe aurait dû être crucifié par les médias lorsqu’il a de nouveau annoncé que tout allait bien en raison de la profondeur et de l’étendue de son organisation. C’est ridicule, non seulement il a perdu le patron de PU, mais il a laissé cinq autres personnes clés rejoindre son plus fort concurrent.

L’équipe de moteurs de F1 chez Honda aurait été massivement déstabilisée par l’annonce de son retrait du sport. Toto aurait dû recruter les joueurs clés de Honda aussi agressivement que Red Bull volait le sien.

Erreur n°4

Wolff a pris la décision de limiter le développement de la voiture 2021, une décision qui a été désastreuse. Il a sous-estimé RBR/Honda lorsqu’il a jugé que son équipe avait un avantage suffisamment important à partir de 2020 pour rester devant eux en 2021.

Niki, un vrai coureur, l’aurait combattu bec et ongles là-dessus. Il aurait insisté sur le fait que l’équipe doit faire tout son possible pour gagner cette année et tout ce qu’elle peut faire pour gagner l’année prochaine. Pas de vol de Pierre pour payer Paul !

Erreur n°5 ?

Nous verrons bientôt s’il a commis une cinquième et peut-être une dernière erreur. Son point de vue est que le développement continu effectué par RBR/Honda en 2021 les désavantagera en 2022. Je pense que RBR lui montrera qu’il a tort.

Je pense que RBR sortira avec une voiture au moins égale à Mercedes et, comme l’élan est maintenant avec eux, cela pourrait bien être mieux. Si cela s’avère vrai, il sera temps pour Toto de se retirer et de laisser quelqu’un de plus frais et plus vif prendre le relais. Sinon, les autres actionnaires devraient l’expulser.

Bien sûr, si sa voiture 2022 s’avère être une ceinture absolue, je m’excuserai avec plaisir. Mais je pense que Wolff a mis un terme très soudain à la remarquable séquence de victoires de Mercedes. Le temps nous le dira. (Opinion Piece par GP247 Lecteur : Nigel Marson)