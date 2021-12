Droits des lecteurs : Lewis devrait refuser de courir en 2022 à moins que…

Le lecteur de GrandPrix247, Nigel Marson, revient sur la passionnante saison de Formule 1 2021, offrant ses clés du championnat de F1 de cette année.

En prenant la saison dans son ensemble, il ne fait aucun doute que Max est un vainqueur méritant du championnat. Personnellement, je n’aime pas ses tactiques douteuses sur la piste ou son impatience, mais ces points de vue importent peu.

De même, avec un huitième WCC consécutif, Mercedes mérite d’être reconnue comme la plus grande équipe de l’histoire de la F1. Toto pas tellement, Christian a décidé de continuer à développer sa voiture 2021, Toto a décidé de ne pas le faire. Cette décision a entravé Lewis dans sa quête d’un 8e WDC et Toto ne sait pas si son pari sera payant en 2022.

Tout tourne autour de Netflix

Une combinaison de Liberty/FIA/Masi a conspiré pour créer un spectacle de fin de course à Abu Dhabi. Il est probable que Netflix était la motivation derrière cela – avec de nouvelles séquences télévisées passionnantes à montrer, Netflix peut continuer à attirer un nouveau public plus jeune vers la F1. Cependant, tout s’est horriblement mal passé, Masi et ses maîtres ont tout gâché.

Combien mieux aurait-il été de marquer la course avec un drapeau rouge et d’avoir un titre de champion de 5 tours. Toutes les voitures auraient été sur des gommes neuves, sur le même tour, dans le bon ordre. Personne ne pouvait prétendre qu’il y avait eu un complot pour refuser à Lewis son 8e titre.

Personne ne pouvait prétendre que la première victoire de Max au championnat est entachée par la décision de Masi de ne laisser que les voitures entre Max et Lewis se défaire.

Il est ridicule que les responsables de l’amélioration du sport aient réussi à transformer une saison de courses serrées et difficiles en un fiasco de championnat de la dernière course.

Il est maintenant clair que le livre de règles n’est plus adapté à son objectif. Nous sommes à une époque où l’idée de tout code de conduite entre les coureurs a disparu, tout comme les « gentlemen’s agreement ». Avec des niveaux de sécurité tellement plus élevés qu’ils ne l’étaient, les conducteurs d’aujourd’hui prendront tous les risques possibles pour essayer de voler un avantage.

La FIA en particulier doit le reconnaître, il est évident que le sport a besoin de toute urgence de règles claires, en noir et blanc sans gris. La FIA doit empêcher les commissaires sportifs et/ou le directeur de course de déformer l’application des règles.

Lewis devrait agir

Lewis est la seule super-star mondiale de la F1, il devrait utiliser l’influence considérable dont il dispose. Dans son esprit, les règles étaient tordues de manière à lui refuser délibérément son 8e titre.

Il devrait refuser de courir en 2022 à moins que toutes les ambiguïtés évidentes des règles ne soient levées. Masi ne doit pas être autorisé à décider du résultat du championnat de l’année prochaine.

Lewis n’a pas autant besoin d’un huitième titre que la F1 a besoin du public qu’il apporte au sport. Lewis devrait faire pression sur les autres conducteurs et, ensemble, ils peuvent insister sur la mise en œuvre immédiate des changements de règles indispensables.

Mon espoir pour 2022 est une saison où les pilotes courent selon des règles à la fois claires et justes. Ce serait formidable de voir Max et Lewis se battre sur un pied d’égalité. Mais je crains que ni Liberty ni la FIA n’abandonnent leur contrôle absolu sur les résultats de la course et du championnat. À tel point que si Lewis faisait ces demandes, ils lui diraient probablement de se calmer.

Joyeux Noël à tous. (Opinion Piece par GP247 Lecteur : Nigel Marson)