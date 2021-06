Drôle et enchanteur — c’est Pixar, à l’italienne ⋆ .

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Le thème clé de “Luca”, la nouvelle fonctionnalité amusante et enchanteresse de Pixar, est l’acquisition de connaissances – et la prise de conscience de la façon dont cette connaissance peut être libératrice, même si douloureuse. L’aperçu charmant de ce film, réalisé par Enrico Casarosa à partir d’un scénario de Jesse Andrews et Mike Jones, est que presque tout le monde a quelque chose à apprendre. Luca (Jacob Tremblay), un enfant qui se retrouve dans un nouveau pays étrange, doit maîtriser ses règles et ses traditions mystifiantes pour survivre. Il a un ami impétueux, Alberto (Jack Dylan Grazer), dont l’arrogance de je-sais-tout est un peu ridicule : comme Luca, il est seul et à la dérive dans un monde qui s’avère être plus grand, plus effrayant et plus merveilleux que l’un d’eux aurait pu imaginer.

Pour leur part, les animateurs de Pixar ont imaginé ce monde avec l’ingéniosité habituelle et la splendeur des couleurs vives, ce qui rend dommage que la plupart des spectateurs devront regarder le film sur Disney+. (Il joue un engagement exclusif du 18 au 24 juin au théâtre El Capitan à Hollywood.) La création visuelle la plus exquise des cinéastes ici est Portorosso, un village fictif de la Riviera italienne probablement non loin de Gênes, la ville natale de Casarosa, qui a inspiré son 2011 Pixar court, “La Luna”. Entre les mains du réalisateur, Portorosso accueille un défilé de clichés culturels éculés mais amoureusement déployés. Les citadins parcourent les rues pavées en pente à vélo et en Vespas et savourent un régime composé de glaces, de pâtes et de fruits de mer. Et en parlant de fruits de mer : les pêcheurs qui pêchent au chalut dans les eaux environnantes le font toujours avec des harpons prêts, de peur de rencontrer l’un des redoutables monstres marins dont on dit qu’ils habitent juste au large.

Le film confirme et démystifie ces rumeurs dans les premières minutes, plongeant sous la surface et dans un quartier d’habitants sous-marins dont les corps humanoïdes palmés et écailleux peuvent sembler effrayants à première vue. Mais quelques secondes après avoir rencontré Luca – dont la curiosité naturelle suscite divers degrés de protection de la part de sa mère inquiète (Maya Rudolph), de son père distrait (Jim Gaffigan) et de sa grand-mère sournoise anti-autorisée (Sandy Martin) – il est clair qu’il n’y a rien de monstrueux chez lui. ou la sitcom familiale légèrement écoeurante, parfois hilarante, qu’il semble d’abord habiter.

Alberto (Jack Dylan Grazer) et Luca (Jacob Tremblay) dans le film "Luca".

(Disney/Pixar)

Heureusement, “Luca” entre sur un territoire plus brillant et plus audacieux précisément au moment où Luca lui-même le fait. Dans une scène qui rappelle Pinocchio éprouvant ses premiers moments de sensibilité ou Ariel testant ses nouvelles jambes, Luca nage à la surface et découvre un monde d’émerveillement, y compris l’émerveillement de son propre corps. En dehors de son habitat aquatique, ses écailles, ses nageoires et sa queue disparaissent comme par magie et il prend forme humaine. Chaque créature marine comme lui possède ces pouvoirs adaptatifs de déguisement, y compris son nouveau copain, Alberto, qui vit au-dessus de la surface depuis un certain temps et donne à Luca un cours accéléré sur les mouvements ambulatoires, la lumière directe du soleil et d’autres phénomènes de la terre ferme.

Cela fait de “Luca” une comédie de poisson hors de l’eau au sens le plus littéral du terme, régie dans la tradition classique de Pixar par des règles de base fantaisistes mais rigoureusement observées. Une éclaboussure d’eau restaurera temporairement Luca et Alberto (ou des parties d’entre eux) dans leurs formes sous-marines – une vanité qui change de forme qui permet de nombreux méfaits slapstick habilement chronométrés et parfaitement visualisés. Au début, au moins, les deux amis ont peu à craindre alors qu’ils courent autour d’une île déserte, se prélassant au soleil et rêvant de futures aventures sur la route. Ce n’est que lorsque leur curiosité prend le dessus qu’ils trouvent le courage de se faufiler dans Portorosso, risquant d’être exposés et même de mourir aux mains des habitants qui craignent davantage la mer que les marins.

Diverses complications farfelues s’ensuivent, certaines d’entre elles joliment conçues mais toutes habilement élaborées et mises en scène par un éventail gagnant de joueurs de soutien. Il s’agit notamment d’un pêcheur bourru mais hospitalier, Massimo (Marco Barricelli), et de sa jeune fille courageuse, Giulia (Emma Berman), qui persuade Luca et Alberto de rejoindre son équipe dans le triathlon local. Ce concours, dont les événements incluent la natation, le vélo et (bien sûr) la consommation de pâtes, fournit à «Luca» une structure narrative conventionnellement solide et un méchant éminemment sifflant nommé Ercole (Saverio Raimondo).

Le nom de famille d’Ercole est Visconti, l’une des innombrables allusions cinématographiques que les cinéastes ont cachées dans les marges du cadre, dont la plupart – le clin d’œil sournois de la ville au « Porco Rosso » de Hayao Miyazaki – s’avéreront herbe à chat pour les amateurs de cinéma italien en particulier. Il y a un bateau nommé Gelsomina, une ressemblance de Marcello Mastroianni et toute une intrigue secondaire consacrée à la fétichisation de la Vespa, rehaussant un héritage cinématographique véhiculaire qui comprend déjà “Roman Holiday” et “La Dolce Vita”. Et ce ne sont que les références explicites et délibérées. Lorsque la bande-annonce de “Luca” est tombée il y a des mois, plus d’un se sont demandé si Pixar avait fait un riff furtif classé PG sur “Call Me by Your Name”, le drame de Luca (!) Guadagnino sur les plaisirs du premier amour et la luxuriance campagne italienne.

Luca (Jacob Tremblay) et Alberto (Jack Dylan Grazer) dans le film Pixar "Luca".

(Disney/Pixar)

Ils ont et ils n’ont pas. Comme la plupart des animations de studio centrées sur les enfants, “Luca” a peu de temps pour la romance et pas de place pour la sexualité. Le lien de Luca et Alberto, bien que plein de sentiments intenses et soumis à des courants sous-jacents plus sombres de jalousie et de trahison, est aussi platonique (sinon tout aussi mémorablement effronté) que les couples impairs de Buzz et Woody, Marlin et Dory. Et pourtant, les implications spécifiques du voyage de Luca et Alberto, qui les obligent à cacher leur véritable identité à un monde qui craint et condamne toute forme d’altérité, sont aussi claires que l’eau – trop claires, vraiment, même pour être classées comme sous-texte. “Luca” parle du frisson et de la difficulté de vivre de manière transparente – et des consolations que l’amitié, la gentillesse et la décence peuvent apporter contre les forces de l’ignorance et de la violence.

Se libérer de ces forces est une question de responsabilité individuelle et collective, et «Luca» est suffisamment nuancé pour comprendre que chacun assume cette responsabilité différemment. La mère et le père de Luca, exprimés par Rudolph et Gaffigan comme des parents d’hélicoptère adorablement maladroits, doivent lâcher prise et se détendre, mais leur prudence instinctive n’est guère déplacée. L’attitude têtue du diable peut-être d’Alberto offre un correctif admirable, mais il est démontré que cette intrépidité masque une sorte de déni plus profond, une insularité qui refuse de considérer toute l’étendue des possibilités du monde. Ce qui fait de Luca le héros homonyme de cette histoire, c’est qu’il est capable d’absorber le meilleur de ce que ses amis et sa famille lui versent; bien que petit et maigre (et parfois bleu et vert), il se tient au point où convergent leurs meilleurs instincts et leurs désirs les plus profonds.

De la même manière, “Luca” le film peut sembler léger ou modeste par rapport à ses ancêtres Pixar plus extravagants; il manque certainement les grandes ambitions métaphysiques de l’oscarisé “Soul” (dont le réalisateur, Pete Docter, est producteur exécutif ici). Mais cela peut expliquer pourquoi il se sent finalement comme le film le plus habile et le plus sûr, et dont les profondeurs subtiles et les émotions persistantes démentent la plate-forme diminuée à laquelle il a été essentiellement relégué. « Luca » est grand dans tous les domaines qui comptent ; ce sont les écrans qui sont devenus petits.

‘Luca’

Évalué : PG, pour humour grossier, langage, quelques éléments thématiques et brève violence

Durée de fonctionnement : 1 heure 35 minutes

En jouant: Commence le 18 juin, El Capitan, Hollywood; aussi sur Disney+

