Drôles de climat ! | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Saviez-vous que cette semaine est la Semaine du Climat ? Moi non plus. Ça s’améliore — ce soir, c’est la Nuit du climat ! Et les bandes dessinées de fin de soirée sont au travail ! Alors tu sais que nous sommes sauvés.

Des comédiens de fin de soirée s’associent pour lutter contre la crise climatique

Le changement climatique, qui est responsable de l’amplification des vagues de chaleur meurtrières, des ouragans, des incendies de forêt et des inondations de cet été, n’est généralement pas une question de rire. Mais pour une nuit, sept émissions de comédie de fin de soirée populaires espèrent pouvoir changer cela.

Mercredi 22 septembre, les animateurs consacrent une partie de chacune de leurs émissions à offrir au changement climatique une tribune très inhabituelle. L’objectif de cet effort coordonné sans précédent est d’atteindre un large public et de transmettre la gravité du défi auquel l’humanité est confrontée.

“The Late Show with Stephen Colbert” de CBS et “The Late Late Show avec James Corden”, “Jimmy Kimmel Live!” d’ABC, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” et “Late Night with Seth Meyers”, Comedy Central The Daily Show with Trevor Noah » et « Full Frontal with Samantha Bee » de TBS participent tous à la Climate Night.