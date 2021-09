Drone Fiasco montre la «justesse» de la politique d’évacuation afghane de Biden 10z viral

Sur Craig Melvin Reports de lundi sur MSNBC, l’analyste Richard Stengel a affirmé que la frappe de drones qui a tué dix civils en Afghanistan a confirmé la « justesse » de la politique de Biden d’évacuation de l’Afghanistan.

Melvin a demandé : « Le retrait des États-Unis d’Afghanistan était déjà une période difficile pour l’administration Biden, c’est le moins qu’on puisse dire, mais où cette erreur laisse-t-elle la Maison Blanche maintenant ? Comment cela s’intègre-t-il dans l’histoire plus large de l’Afghanistan ? »

Stengel, qui était sous-secrétaire d’État sous Obama après de nombreuses années au magazine Time, a répondu « Eh bien Craig, je dirais cela confirme simplement la justesse et la justesse de l’évacuation d’Afghanistan et les difficultés auxquelles sont confrontés les soldats américains dans ce pays. Je veux dire, vous savez, le – même l’administration a admis les renseignements dont elle disposait sur la durée de vie du gouvernement afghan et l’efficacité et la puissance de l’armée afghane, je veux dire, nos renseignements n’étaient pas excellents à ce sujet non plus. “

C’était mauvais, mais au lieu de parler de la façon dont personne n’a été tenu responsable de ces échecs, Stengel a doublé son argument de la justesse : « Et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles le président Biden a toujours été sceptique quant aux bottes américaines sur le terrain. en Afghanistan. Et aussi tragique soit-il, et c’est absolument tragique et nous devrions aller au fond des choses, je pense cela ne fait que confirmer la justesse de cette décision et je pense que cela rappelle aux Américains à quel point notre engagement en Afghanistan a été désordonné.”

Il est tout à fait vrai que notre expérience de 20 ans en Afghanistan pourrait être qualifiée de « désordonnée » et que le retrait a été entaché d’évaluations horribles de l’armée afghane qui ont conduit au bombardement de l’ISIS-K. Mais ce que cela a à voir avec la frappe de drone et la dissimulation qui s’ensuit et le manque général de responsabilité est quelque chose que Stengel n’a jamais abordé.

Ce segment a été parrainé par Liberty Mutual.

Voici une transcription de l’émission du 20 septembre :