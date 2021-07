Drone Guarder (DRNG): 6 choses à savoir sur le Drone Penny Stock alors que les actions volent

in

Aujourd’hui, penny stock Gardien de drones (OTCMKTS :DRNG) est en pleine évolution. Les actions de DRNG sont désormais 75% plus élevées sur un volume extrêmement important aujourd’hui. En fait, plus de 30 fois le volume quotidien moyen d’actions ont échangé des mains avec cette société peu connue.

Derrière la décision d’aujourd’hui se cache un rapport qui Réseaux fluviaux vidéo (OTCMKTS :NIHK) acquiert Drone Guarder. Les informations sur cette acquisition restent floues quant aux détails particuliers de l’accord. Cependant, il semble qu’un prêt de fonds de roulement à Drone Guarder, ainsi que des frais de réintégration et d’inscription, seront inclus dans le cadre de l’accord.

En effet, DRNG Stock est un titre dont beaucoup d’investisseurs n’ont pas entendu parler. Après tout, il s’agit d’une entreprise qui détient actuellement une capitalisation boursière de moins de 2,5 millions de dollars, après la hausse d’aujourd’hui. En conséquence, les investisseurs peuvent être intrigués de savoir ce que fait cette entreprise et pourquoi elle décolle aujourd’hui.

Plongeons-nous dans quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur Drone Guarder alors qu’il augmente aujourd’hui.

Pourquoi les actions DRNG montent en flèche aujourd’hui

Selon les informations de profil de l’entreprise, Drone Guarder agit en tant que société de sécurité et de surveillance à un stade précoce. Parmi les entreprises dans lesquelles Drone Guarder opère, citons les systèmes de sécurité domestique, les caméras infrarouges et les composants d’applications mobiles. Apparemment, Drone Guarder a une présence mondiale, avec une base au Royaume-Uni. Les dépôts les plus récents de la société remontent à 2018. À cette époque, la société était encore en pré-revenu. Cet accord vise prétendument à remettre Drone Guarder en conformité avec les exigences d’inscription. En conséquence, les spéculateurs semblent acheter aujourd’hui cette action à micro-capitalisation. Actuellement, les actions de DRNG se négocient à moins d’un centime par action (0,06 $) au moment de la rédaction.

