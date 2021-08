Drone Rules 2021 : Pas d’habilitation de sécurité avant enregistrement, réduction des formulaires, zones colorées ; voir les fonctionnalités

En vertu des Drone Rules 2021, la couverture des drones est passée de 300 kg à 500 kg.

Drone Rules 2021 : Au mois de mars de cette année, le ministère de l’Aviation civile a publié les règles UAS, 2021. Selon le ministère de l’Aviation civile, elles étaient perçues par les startups, les universités, les utilisateurs finaux ainsi que d’autres parties prenantes comme étant restrictives. dans la nature car ils impliquaient une quantité considérable de paperasse, les autorisations nécessaires pour chaque vol de drone et des zones vertes «libres de vol» très limitées étaient disponibles. Le gouvernement Modi, sur la base des commentaires, a décidé d’abroger les UAS Rules 2021 et de les remplacer par les Drone Rules 2021 libéralisées. Jetez un œil à certaines des principales caractéristiques des Drone Rules 2021 :

Construit sur la confiance, l’auto-certification ainsi que la surveillance non intrusiveConçu de manière à inaugurer une ère de croissance super-normale tout en équilibrant les considérations de sécurité et de sécurité Diverses approbations ont été supprimées, telles que le numéro d’identification unique du prototype, le numéro d’autorisation unique, le certificat de conformité, certificat de fabrication et de navigabilité, certificat de maintenance, dédouanement d’importation, permis d’opérateur, acceptation de drones existants, autorisation d’organisme R&D, licence d’élève télépilote, autorisation de port de drone, autorisation d’instructeur télépilote, etc. Nombre de formulaires réduit de 25 à 5 Frais types réduits de 72 à 4 quantum de frais réduits à des niveaux nominaux et dissociés de la taille des drones. L’interface humaine sera minimale et la plupart des autorisations seront auto-générées. Sur la plate-forme numérique du ciel, une carte interactive de l’espace aérien avec zone verte, zone jaune et zone rouge sera affichée dans les 30 jours suivant la publication de ces règles Pas besoin d’autorisation pour l’exploitation de drones dans les zones vertesRéduction de la zone jaune de 45 kilomètres à 12 kilomètres du périmètre de l’aéroportLicence de télépilote non requise pour les micro-drones (à usage non commercial) ainsi que les nano-dronesPas besoin d’habilitation de sécurité avant la délivrance de toute licence ou enregistrementIl n’y a aucune exigence de numéro d’identification unique, certificat de type et licence de pilote à distance par les entités de R&D exploitant des drones dans des locaux loués ou propres, situés dans une zone verte. Règles 2021, la couverture des drones est passée de 300 kg à 500 kg La DGCA prescrira des exigences de formation sur les drones, superviser les écoles de drones et fournir des licences de pilote en ligneLa DGCA délivrera une licence de pilote à distance dans les 15 jours suivant la réception du certificat de pilote à distance via la plate-forme numérique du ciel de l’école de drones autorisée Les tests de drones pour la délivrance du certificat de type seront effectués par Conseil de la qualité de l’Inde ou par des entités de test autoriséesLe certificat de type n’est nécessaire que lorsqu’un drone doit être utilisé en Inde. Les drones ainsi que les modèles de drones sont exemptés de la certification de type. Les importateurs et les fabricants peuvent générer le numéro d’identification unique de leurs drones sur la plate-forme numérique du ciel via la voie d’auto-certificationPour le transfert et le désenregistrement des drones via la plate-forme de ciel numérique, un processus plus simple a été spécifié. Un numéro d’identification unique sera attribué aux drones présents en Inde au plus tard le 30 novembre 2021 via la plate-forme de ciel numérique fournie, ils avoir un DAN, une facture TPS payée ainsi que faire partie de la liste de DGCA-appr oved dronesDGCA prescrira des procédures opérationnelles standard (SOP) ainsi que des manuels de procédures de formation (TPM) sur la plate-forme numérique du ciel pour l’auto-surveillance par les utilisateurs. pas de décollage, géo-fencing, balise de suivi en temps réel, etc. à notifier à l’avenir. Pour la conformité, l’industrie disposera d’un délai de six mois.Développement de corridors de drones pour les livraisons de fretLe gouvernement mettra en place un conseil de promotion des drones avec la participation d’universités, de startups ainsi que d’autres parties prenantes afin de faciliter un régime réglementaire axé sur la croissance

