Drones avec lasers : c’est ainsi que les nuages ​​sont plantés et que la pluie se fait aux Emirats Arabes Unis | La technologie

Aux Émirats arabes unis, ils produisent déjà de la pluie à volonté, et c’est ainsi que fonctionne leur technologie innovante.

Le manque de pluie est l’un des principaux problèmes qui affligent une grande partie des communautés du monde, une pénurie due à la position géographique mais aussi au changement climatique, qui fait que de nombreuses personnes ne peuvent pas compter sur un atout si précieux et cela ne devrait jamais manquer.

Et maintenant, grâce à la technologie, et aussi à beaucoup d’investissements économiques, il est possible de créer pratiquement des pluies naturelles à la volonté de l’homme, et cela se fait à l’aide de drones, de décharges électriques et de beaucoup d’imagination.

Comme le rapporte Vanguard, via Businessinsider, aux Emirats Arabes Unis, plus précisément à Dubaï, ils ont pensé à un moyen innovant de lutter contre les températures élevées qui atteignent généralement les 50°C en ce moment, et pour cela ils créent leur propre pluie. à l’abri de la technologie la plus avant-gardiste.

Pour pouvoir créer cette pluie naturelle à volonté, ils utilisent les drones les plus avancés capables de voler dans les nuages ​​et de gagner de la hauteur pour produire des charges électriques. Pour ce faire, ils déchargent des charges électriques dans les nuages ​​afin qu’ils se rassemblent et qu’il pleuve. Ils appellent cela « cloud seeding », une technique pour lutter contre les faibles précipitations dont souffrent Dubaï et, en général, les Émirats arabes unis pendant pratiquement toute l’année.

Cette initiative s’inscrivait dans le cadre d’une opération où ils ont investi 15 millions de dollars, une technologie créée par plusieurs experts de l’Université de Reading au Royaume-Uni. « Lorsque les gouttes fusionnent et sont suffisamment grosses, elles tomberont comme de la pluie », explique le professeur. Ambaum à la BBC.

Une autre initiative est qu’ils ont l’intention de préserver toute cette pluie qui tombe au sol, car elle s’évapore pratiquement instantanément en raison des températures élevées. Pour ce faire, ils disposent d’environ 130 barrages et digues d’une capacité de stockage de 120 millions de mètres cubes, qui leur permettront de stocker cette pluie naturelle produite à volonté.