Drones, radars et fabricants de pizzas parmi les finalistes pour le matériel de l’année aux . Awards

Les finalistes pour la catégorie matériel et gadgets de cette année aux . Awards couvrent l’aviation jusqu’aux anchois.

Des drones verticaux d’Aerovel et du radar à courte portée d’Echodyne aux moteurs d’aviation soulevant magniX et à la capacité de Deako à faire la lumière sur les solutions pour les propriétaires, le Pacifique Nord-Ouest regorge également de matériel de construction, pas seulement de logiciels. Et tout cela est accompagné d’une pizza, si Picnic a son chemin.

Le gagnant de l’année dernière, Ventec, a créé l’outil parfait au moment le plus sombre. Le ventilateur portable de la société basée à Bothell, dans l’État de Washington, figurait en tête de liste pour les hôpitaux qui ont subi une flambée de cas de COVID-19 à travers le pays au printemps dernier. Ventec a livré 30 000 ventilateurs fin août.

Le vote de la communauté est maintenant en cours dans 13 catégories de prix . dans le cadre de notre 13e célébration annuelle de la technologie Pacific Northwest. Le vote communautaire, qui se terminera le 30 avril, sera pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges. Le 20 mai, nous annoncerons les gagnants en direct aux . Awards virtuels, présentés par Wave Business.

Soumettez vos votes ci-dessous, récupérez vos billets et continuez à faire défiler les descriptions de chaque finaliste pour la Startup de l’année, présentée par Alltech.

Aerovel

(Photo Aerovel)

Aerovel développe un nouveau drone qu’il appelle le Flexrotor, qui est conçu pour décoller et atterrir verticalement, comme un hélicoptère, puis passer au vol horizontal en utilisant des ailes pour se soulever, comme un avion. Aerovel affirme que le Flexrotor peut rester en altitude jusqu’à 32 heures – un record pour les drones de sa catégorie – en assurant une surveillance aérienne pour les militaires, les forces de l’ordre ou d’autres utilisations civiles. Aerovel a été lancé en 2006 par Tad McGeer et Andy von Flotow, qui étaient les fondateurs d’Insitu, un développeur de systèmes aériens sans pilote. L’usine d’Aerovel se trouve à environ 500 mètres de l’usine Insitu de Boeing dans la ville de Bingen, dans la gorge du fleuve Columbia, dans l’État de Washington.

Deako

(Photo Deako)

Les interrupteurs d’éclairage «plug and play» de Deako, basés à Seattle, permettent aux constructeurs et aux propriétaires de passer facilement à un éclairage de haute technologie contrôlé à distance. Sa technologie fonctionne à partir du câblage existant d’une maison et permet aux constructeurs d’habitations de commercialiser leurs projets en tant que maisons intelligentes, sans beaucoup de coûts initiaux. «Notre proposition de valeur fondamentale est que nous facilitons la personnalisation de l’éclairage de leur maison de manière vraiment cool et puissante pour les propriétaires», a déclaré le directeur de l’exploitation Wes Nicol.

Echodyne

L’antenne radar à écran plat d’Echodyne est suffisamment petite pour être tenue dans votre main. (Photo Echodyne)

Echodyne, basée à Kirkland, dans l’État de Washington, utilise des métamatériaux exotiques pour créer une technologie radar haute performance pour les marchés gouvernementaux et commerciaux. La société soutenue par Bill Gates s’est associée au centre de recherche en vol Armstrong de la NASA en Californie pour tester un drone AiRanger plus tôt cette année. Le drone a volé seul sur 23 km de pipeline, simulant le type de mission d’inspection que les drones commerciaux devraient effectuer dans un avenir pas trop lointain. La capacité d’Echodyne à construire des radars entièrement fonctionnels qui ont à peu près la taille et le poids d’une tablette électronique classique ouvre de nouvelles applications pour les drones, tels que les taxis aériens autoguidés et les transporteurs de fret.

MagniX

(Photo MagniX)

La société, basée à Redmond, Washington, a récemment annoncé des accords avec Sydney Seaplanes en Australie pour la modernisation d’un caravane Cessna 208 à neuf passagers avec des moteurs électriques à batterie, et s’est jointe à un effort pour moderniser un de Havilland Dash 8 Q de 40 passagers. -300 avec deux moteurs électriques alimentés par des piles à hydrogène. En outre, la société continue de travailler pour certifier son premier avion alimenté par batterie – qui a volé pour la première fois il y a 12 mois – afin de pouvoir commencer à transporter des passagers payants.

Pique-nique

Le robot pique-nique à pizza. (Photo .)

Seattle’s Picnic fait partie d’une multitude de startups et de grands géants de l’industrie qui tentent de trouver des moyens d’automatiser les cuisines des restaurants dans un contexte de marges minces et de pénuries de main-d’œuvre. La société a constaté une demande accrue pour son robot de fabrication de pizzas pendant la pandémie de la part de clients à la recherche de moyens de préparer des aliments avec moins de contact. Le système de vision lit la taille et la forme de la pâte, qui se déplace ensuite sur un tapis roulant lorsque la sauce, le fromage, le pepperoni fraîchement tranché et d’autres choix de garniture sont automatiquement abandonnés.

