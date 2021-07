Droom réalise la première clôture d’un cycle pré-IPO de 200 millions de dollars

Les nouveaux fonds seront utilisés pour approfondir sa présence dans les 100 premières villes et alimenter son expansion internationale. Une partie du capital sera également déployée pour miser sur la livraison du dernier kilomètre.

Le marché automobile en ligne Droom a clôturé la première étape de son tour de financement pré-IPO (offre publique initiale) pouvant atteindre 200 millions de dollars pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui en fait le dernier entrant dans le club des licornes. La société cherche à entrer en bourse en 2022 et prévoit d’être cotée soit en Inde, soit au Nasdaq.

Le cycle financier a été soutenu par de nouveaux investisseurs 57 Stars, Seven Train Ventures et un groupe d’investisseurs existants, a indiqué mercredi la société dans un communiqué.

Les nouveaux fonds seront utilisés pour approfondir sa présence dans les 100 premières villes et alimenter son expansion internationale. Une partie du capital sera également déployée pour miser sur la livraison du dernier kilomètre. «Droom a été sur une trajectoire de croissance régulière après Covid. Alors que l’automobile est la plus grande catégorie de vente au détail, c’est la moins pénétrée en ligne. Dans un monde post-pandémique, nous nous attendons à ce que l’achat et la vente d’automobiles évoluent rapidement en ligne », a déclaré le fondateur et PDG Sandeep Aggarwal.

L’entreprise qui prétend détenir jusqu’à 80% des parts du commerce électronique automobile a déclaré qu’elle avait vu l’adoption du numérique augmenter pendant la pandémie. De plus, de plus en plus de consommateurs optent pour la possession d’une automobile plutôt que pour les transports en commun ou le covoiturage. La société estime que la pénétration en ligne pour l’achat et la vente d’automobiles passera à 7 % d’ici 2025, contre environ 0,7 % actuellement.

Droom, qui est en concurrence avec des acteurs comme Spinny et Cars24 dans le secteur de la vente au détail de voitures d’occasion, a déclaré qu’il était proche de la rentabilité et qu’il restait sur la bonne voie pour atteindre un GMV (valeur brute des marchandises) de 2 milliards de dollars et un chiffre d’affaires net de plus de 65 millions de dollars en 2021. La place de marché de l’entreprise offre un choix de plus de 1,1 million d’automobiles et dispose d’un réseau de plus de 20 000 concessionnaires automobiles. Il est présent dans 1 105 villes.

« À l’échelle mondiale, nous constatons que l’achat et la vente d’automobiles se déplacent en ligne, à la fois pour les véhicules électriques et les véhicules électriques. Nous pensons que Sandeep et son équipe ont construit un écosystème numérique impressionnant qui peut révolutionner l’expérience d’achat et de vente automobile », a déclaré Gene Pohren, directeur général de 57 Stars.

