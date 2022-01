DROP Cristiano Ronaldo, abandonne la formation 4-2-2-2 de Ralf Rangnick, ramène Bruno Fernandes

D’autres questions ont été soulevées à propos de Manchester United de Ralf Rangnick après un nouveau résultat décevant.

Leur défaite 1-0 à domicile contre les Wolves était une première défaite sous la direction de l’Allemand, cependant, leur match nul à Newcastle en décembre, une défense qui fuit et un manque général de dynamisme sur le terrain sont des sujets de préoccupation.

Man United est désormais à quatre points des places en Ligue des champions

Après que les Red Devils aient été humiliés par les Wolves, Perry Groves de talkSPORT a suggéré que la nomination de Rangnick pourrait être l’une des pires de l’histoire de la Premier League.

Pendant ce temps, la légende de Man United, Paul Ince, ne pense pas que l’équipe ait démarré depuis que le club s’est séparé d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu des progrès, Ince a répondu : « Si je suis totalement honnête, alors non.

« Cela me rappelle quand Ole a pris le relais pour la première fois à Manchester United et qu’il avait une liste de matches facile – Cardiff, des équipes comme ça – et c’est venu à l’arrière d’un [Jose] Équipe de Mourinho où les joueurs n’aimaient pas vraiment Mourinho et l’ambiance était hostile.

Solskjaer est parti le 22 novembre, mais il a été suggéré que c’était comme s’il n’avait jamais quitté Man United

«Ole est entré, avait une excellente liste de matchs à venir, a changé le système, changé certaines choses, en a fait un camp heureux et ils ont commencé à gagner des matchs.

«Je pense que nous avons tous été trompés par le fait que c’était la voie à suivre et que nous progressions. J’ai le même sentiment maintenant.

« La liste des rencontres dans laquelle Ralf est entré est la liste des rencontres parfaite pour tout manager gérant un grand club comme Manchester United. Les performances ont été absolument – ​​à part celle de Palace à la maison – elles ont été dans la moyenne, vraiment, vraiment.

« Si vous pouviez demander à n’importe quel fan de Manchester United assis là maintenant qui connaît le football,« voyez-vous une progression dans le développement de ce que nous avons vu au cours des cinq derniers matchs ? » en fait il faut dire non.

Rangnick devrait gérer Man United jusqu’à la fin de la saison. Son séjour pourrait-il se terminer plus tôt ?

« Voyez-vous Ralf être le manager à la fin de la saison ? La réponse sur la base en ce moment – ​​et ce sont les premières portes – vous devez dire non.

« Je ne sais pas si ce travail est un calice empoisonné. C’est le plus gros travail du monde, le plus grand club du monde, mais c’est comme un calice empoisonné.

Il est difficile de déterminer quelle est la racine des difficultés de Man United sous Rangnick, mais les joueurs ne semblent pas maîtriser le jeu avec sa formation en 4-2-2-2.

Un changement de système dans leur affrontement en FA Cup avec Aston Villa lundi prochain – en direct sur talkSPORT – pourrait être quelque chose que Rangnick envisage d’aller de l’avant ainsi qu’un changement de personnel – après tout.

Des gens comme Mason Greenwood ont eu du mal à démarrer cette saison

Ces malheurs auraient semblé impensables au début de la saison de championnat lorsque Man United a remporté une victoire 5-1 sur Leeds lors de son match d’ouverture.

Les choses semblaient très positives pour eux car ils ont récolté sept points sur neuf possibles en championnat avant de re-signer Cristiano Ronaldo à la fin de la fenêtre de transfert d’été.

Ronaldo a été excellent lors de son deuxième passage, mais il a été suggéré que sa présence n’a pas amélioré l’équipe.

Rangnick n’a jamais hésité à prendre une décision radicale, il peut donc considérer l’impensable et laisser tomber l’icône portugaise.

Laisser tomber Ronaldo serait un gros appel, mais vous ne saurez pas si c’est le bon jusqu’à ce que vous l’essayiez

Ronaldo étant laissé de côté pourrait voir un retour en forme pour Bruno Fernandes, qui a été dans et hors de l’équipe sous Rangnick.

Pendant ce temps, aucun Ronaldo ne verrait Mason Greenwood revenir à sa position préférée en haut.

Il a marqué trois buts lors des trois premiers matches de Man United en tant que n°9 avant que l’arrivée de Ronaldo ne le renvoie à droite ou sur le banc.

La refonte de la ligne de front pourrait également voir Jadon Sancho et Marcus Rashford sortir davantage de leurs coquilles.

Et même si certains ne l’ont peut-être pas favorisé, Rangnick voudra peut-être penser à Scott McTominay et Fred au milieu de terrain central.

À quoi devrait ressembler Man United contre Aston Villa…

Rangnick devrait-il abandonner le 4-2-2-2 et laisser de côté Ronaldo ?

