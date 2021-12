Le R&B et le hip-hop ont eu toute une année en Amérique en 2004. Les singles n°1 pour OutKast, Twista, Usher (avec et sans Alicia Keys) et Ciara ont rendu le son urbain imbattable, et le 11 décembre, le rêve -combinaison d’équipe de Snoop Dogg et Pharrell a pesé avec le dernier palmarès Hot 100 de l’année, « Drop It Like It’s Hot ».

Usher et Alicia avaient été n°1 pendant six semaines avec « My Boo » avant d’être remplacés par un autre duo puissant. Snoop Dogg figurait dans les charts depuis 1993, lorsqu’il a fait ses débuts avec « Nuthin’ But A ‘G’ Thang », un morceau qui a été disque de platine et est entré plus tard dans le Rock and Roll Hall of Fame. Ses trois prochains singles, « Dre Day » avec Dr. Dre, « What’s My Name » et « Gin & Juice », tous sont devenus or. Au moment de « Drop It », Snoop était déjà un vétéran des charts, sur son 19e single à succès, mais n’avait jamais eu de pop n ° 1 auparavant.

Pharrell, pour sa part, avait fait ses débuts dans les charts en son propre nom l’année précédente, en 2003, avec la collaboration Top 5 avec Jay-Z, « Frontin », et ne ferait plus le Hot 100 avant les années 2005 » Puis-je l’avoir comme ça ? », avec Gwen Stefani.

Écoutez la liste de lecture Rap Royalty de uDiscover Music, avec Snoop Dogg et des dizaines d’autres superstars du rap.

Mais « Drop It Like It’s Hot » était la combinaison parfaite de l’un des plus grands rappeurs du monde et de l’un des artistes-producteurs les plus pointus du R&B moderne. Le public l’a parcouru dans le monde entier, alors que le morceau a atteint deux millions de ventes en Amérique, en tête des charts R&B et rap ainsi que du Hot 100 et du Top 10 en Europe et en Australie.

Le morceau a gagné une place juste dans le Top 50 des chansons de toute la décennie selon les calculs de Billboard, au n ° 48. Il a également eu le compliment ultime d’être échantillonné dans des dizaines d’enregistrements ultérieurs, par Tha Dogg Pound, Will Smith, Lil B , et d’innombrables autres.

Achetez ou diffusez « Drop It Like It’s Hot » sur l’album R&G de Snoop Dogg (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece (Explicit Version).