Dropbox ajoute de nouveaux outils pour rechercher et organiser des fichiers

Il y a une semaine, Dropbox s’est retrouvé dans une controverse sur la prise en charge native des Mac M1. La société a déclaré qu’elle finirait par le faire, mais en attendant, l’application vient d’annoncer aujourd’hui de nouveaux outils pour rechercher et organiser des fichiers.

Dans un article de blog, Dropbox annonce qu’il dévoile de nouvelles fonctionnalités « qui facilitent la création et le maintien d’un système organisationnel efficace » tout en introduisant une application mobile HelloSign repensée « pour vous aider à envoyer, signer et vérifier l’état des demandes de signature de n’importe où. . «

En commençant par les fonctionnalités actuellement disponibles pour le lieu de travail, qui, selon Dropbox, seront disponibles à l’avenir pour les plans individuels et familiaux, la société ajoute des dossiers automatisés, des tableaux de bord, des conventions de dénomination et une organisation multi-fichiers. Voici comment ces fonctionnalités fonctionneront :

Dossiers automatisés : Créez des dossiers qui effectuent automatiquement des tâches spécifiques, telles que l’attribution de noms, le tri, le balisage et la conversion, à chaque fois qu’un fichier est ajouté au dossier ;

Tableau de bord automatisé: Contrôlez et gérez les dossiers automatisés et leurs paramètres à partir d’un tableau de bord central sur Dropbox ;

Conventions de nommage: Créez des normes de nommage de fichiers basées sur des catégories pouvant être appliquées à des dossiers individuels. Vous pouvez renommer des fichiers ou des photos en fonction de la date à laquelle ils ont été pris et inclure un nom de dossier parent ;

Organiser plusieurs fichiers: catégorisez et triez les fichiers d’un dossier en sous-dossiers en fonction des dates, des mots-clés ou du niveau d’activité. Prévisualisez et vérifiez les modifications avant que les fichiers ne soient déplacés.



En plus de proposer de nouvelles façons d’organiser les fichiers, Dropbox offre également aujourd’hui à tous les utilisateurs la possibilité de trouver du contenu plus rapidement grâce à une recherche à l’aide de balises et de photos sur le Web :

Recherche à l’aide de balises : Utilisez des mots facilement consultables pour baliser les fichiers et les dossiers afin de trouver rapidement celui dont vous avez besoin, même si vous ne vous souvenez pas de son nom ;

Photos sur le net : Trouvez et visualisez rapidement toutes vos photos et vidéos dans un emplacement centralisé sur le Web. Accédez-y sur n’importe quel appareil en cliquant sur Photos dans la barre latérale gauche sur dropbox.com.

Il est important de noter que les photos sur le Web sont disponibles pour les utilisateurs des forfaits Dropbox Basic, Plus, Family et Professional.

Enfin, Dropbox indique que l’application mobile HelloSign a reçu une mise à jour importante avec la possibilité de télécharger des documents pour signature directement depuis le téléphone ou d’autres applications, de préparer et d’envoyer de nouveaux accords, de suivre l’état des demandes de signature, tout en offrant la possibilité pour télécharger et partager des documents signés depuis l’iPhone. Vous pouvez télécharger l’application HelloSign sur l’App Store ici.

Que pensez-vous de ces fonctionnalités que Dropbox déploie aujourd’hui ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

