Dropbox commence enfin à tester l’application Mac avec la prise en charge native d’Apple Silicon

Dropbox a finalement commencé à tester une version native de son application Mac avec prise en charge du silicium Apple, à la suite de nombreuses critiques de clients et d’utilisateurs qui pensaient initialement qu’il n’avait pas l’intention de tirer parti des derniers Mac alimentés par les processeurs personnalisés d’Apple.



En octobre, les réponses officielles aux commentaires sur les forums Dropbox suggéraient que Dropbox n’avait pas l’intention d’ajouter la prise en charge des Mac en silicium d’Apple à son application Mac, continuant de s’appuyer sur la technologie Rosetta 2 d’Apple pour traduire l’application basée sur Intel sur des machines Mac plus récentes. Le fil de discussion du forum a reçu de nombreuses critiques de la part d’utilisateurs de Mac irrités, ce qui a finalement conduit le PDG de l’entreprise à intervenir pour dire que Dropbox adopterait le support natif du silicium Apple au cours du premier semestre 2022.

Maintenant, une semaine après le début de la nouvelle année, Dropbox semble tenir sa promesse. Dropbox a déclaré à MacRumors qu’il avait commencé à tester la prise en charge native du silicium Apple avec un petit lot de sa base d’utilisateurs Mac et qu’il prévoyait d’offrir à tous les utilisateurs qui exécutent la version bêta de son application Mac la prise en charge native du silicium Apple d’ici la fin janvier.

Par rapport aux applications spécifiquement optimisées et testées pour le silicium Apple, les applications basées sur Intel sur les nouvelles machines Mac fonctionnent parfois plus lentement, utilisent peu les gains de performances et l’efficacité énergétique du silicium Apple, et peuvent ne pas fonctionner correctement. Alors que la technologie Rosetta 2 d’Apple fonctionne pour la plupart des utilisateurs, les applications pour silicium Apple fonctionnent généralement mieux, sont plus économes en énergie et sont plus susceptibles de fournir une meilleure expérience utilisateur que les applications basées sur Intel sur les ordinateurs portables et de bureau Mac plus récents.

Dropbox n’a pas la meilleure réputation parmi les utilisateurs de Mac pour sa convivialité avec les ressources système et est souvent critiqué pour être un rongeur de mémoire et un épuisement de la batterie. Sur les nouveaux Mac, tels que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Dropbox avec prise en charge native du silicium Apple devrait apaiser certaines de ces critiques, car il devrait fonctionner plus facilement et être moins exigeant.

Les mauvaises performances de Dropbox sur Mac ont poussé certains utilisateurs à migrer vers des clients tiers prenant en charge la synchronisation Dropbox. Alors que Dropbox prévoit de donner à tous ses utilisateurs bêta l’accès à son application native en silicium d’Apple d’ici la fin du mois, un déploiement officiel peut être attendu peu de temps après et bien au cours du premier semestre 2022, comme promis précédemment par le PDG de l’entreprise.