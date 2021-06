Dropkick Murphys et Rancid annoncent la tournée américaine “Boston à Berkeley Ii” en tête d’affiche

DROPKICK MURPHYS et RANCE prendront la route ensemble pour la première fois depuis 2017 pour la co-tête d’affiche “Boston à Berkeley II” visite avec des invités spéciaux LE BRONX à la plupart des dates. Le trek américain – qui était initialement prévu pour mai 2020 – se déroulera du 10 août au 16 octobre et comportera également des apparitions au festival de DROPKICK MURPHYS et RANCE à Fête de l’émeute à Chicago le 18 septembre et Réplique à Sacramento le 8 octobre.

Les billets pour le “Boston à Berkeley II” la visite sera mise en vente le vendredi 18 juin à 10h00 heure locale dans la plupart des marchés. Le groupe final de la soirée variera selon la date, avec soit DROPKICK MURPHYS ou alors RANCE comme acte de clôture.

RANCE‘s Tim Armstrong a déclaré : « J’ai hâte de prendre la route avec le DROPKICK MURPHYS à nouveau pour la deuxième édition de notre “De Boston à Berkeley” visiter. Nos bons copains LE BRONX nous rejoindra également en tournée. Rendez-vous dans la fosse !”

DROPKICK MURPHYS‘ Ken Casey a déclaré: “J’ai hâte d’y retourner et d’ouvrir à nouveau la porte de la tournée. C’est une excellente programmation et nous allons prendre d’assaut le pays.”

RANCE et DROPKICK MURPHYS ont une longue et importante histoire ensemble. En 1997, RANCE‘s Lars Frederiksen est tombé sur une copie de DROPKICK MURPHYS‘ EP original chez un ami. Il l’a confié à son compagnon de groupe et Hellcat Records Président Tim Armstrong, qui a rapidement récupéré le groupe pour son nouveau label.

Émergeant des marais de cols bleus de Berkeley, en Californie, RANCE est maintenant un groupe de punk rock vivant depuis plus d’un quart de siècle. En 1991, après la disparition de leur premier groupe bien-aimé, OPÉRATION LIERRE, membres fondateurs Tim Armstrong (voix, guitare) et Matt Freeman (basse, chant) a décidé de faire l’impossible – créer un groupe encore meilleur. Ainsi, RANCE. Signer avec Dossiers épitaphes, le groupe sort son premier album, “Rance”, en 1993. Peu de temps après, Lars Frederiksen (chant, guitare) a rejoint le groupe, parce que… bon, tu vas lui dire qu’il ne peut pas ? Le résultat, en 1994, a été “Allons-y”. En 1995, RANCE a publié le classique de vente de platine “… Et sortent les loups”. Ils ont suivi avec l’encore plus ambitieux “La vie n’attendra pas” en 1998, et en 2000, RANCE sorti un autre album intitulé “Rance”, juste pour voir si quelqu’un faisait attention. Après “Indestructible” en 2003, Branden Steineckert (tambours) réunis pour se solidifier RANCEla gamme actuelle de. Ils ont ensuite sorti les albums “Laissez tomber les dominos” (2009) et “L’honneur est tout ce que nous savons” (2014). Et maintenant est un autre classique immédiat “Fuseur de troubles” (2017).

DROPKICK MURPHYS restent fièrement les outsiders du rock ‘n’ roll de Boston devenus champions. Depuis 1996, les garçons ont créé le genre de musique qui doit être chantée au dernier appel, dans des arènes bondées, et pendant le quatrième quart-temps, la troisième période ou la neuvième manche d’un rallye de retour. Leur célèbre discographie comprend quatre Panneau d’affichage top 10 des premiers albums (années 2021 “Montez ce cadran”, “11 histoires courtes de douleur et de gloire”, “Signé et scellé dans le sang”, “Sortir avec style”), ainsi que les ventes d’or de 2005 “Le code du guerrier” mettant en vedette le classique presque double platine “J’expédie jusqu’à Boston”. Que vous ayez assisté à un concert légendaire au Rathskeller (The Rat) sous Kenmore Square, trouvé le groupe en emmenant le T à Newbury Comics pour flic “Fais ou meurs” en ’98, les a découverts dans Martin Scorsese‘s prix de l’Académie-gagnant “Les disparus”, ou les a vus se jeter sur Coachella (ou l’un des centaines d’autres festivals), vous faites désormais partie de leur famille élargie. DROPKICK MURPHYS‘ la musique a généré un demi-milliard de streams, ils ont tranquillement déplacé plus de huit millions d’unités dans le monde et le groupe a vendu des concerts sur plusieurs continents. En 2020, le groupe a été l’un des premiers à adopter des performances en streaming, à commencer par leur “Streaming Up From Boston St. Patrick’s Day” performances virtuelles. Il a été suivi par le point de repère de l’année dernière “Streaming Outta Fenway” livestream, qui a attiré plus de 5,9 millions de téléspectateurs et a occupé la troisième place sur Étoile du sondagele tableau des « Meilleurs flux en direct 2020 ». DROPKICK MURPHYS‘ “Flux de la Saint-Patrick 2021… Toujours verrouillé”, était n°1 sur Étoile du sondageLe graphique Livestream de pour la semaine se terminant le 22 mars 2021, enregistrant plus d’un million de vues.

DROPKICK MURPHYS est: Al Barr (voix principale), Tim Brennan (guitares, accordéon, mellotron, sifflets, chant), Ken Casey (chant, guitare basse), Jeff DaRosa (banjo, bouzouki, mandoline, harmonica, guitares acoustiques, chant), Matt Kelly (batterie, percussions, chant), James Lynch (guitare, chant), Kevin Rheault (bassiste en tournée) et Lee Forshner (joueur de cornemuse en tournée).

“Boston à Berkeley II” des dates de tournée:

10 août – Waite Park, MN @ The Ledge Amphitheatre



11 août – Kansas City, MO @ Grinders



13 août – Lincoln, NE @ Lincoln dans les rues



14 août – Wichita, KS @ Wave



15 août – Sauget, IL @ Pop’s Outside



17 août – Washington, PA @ Wild Things Park



18 août – Cincinnati, OH @ Smale Park



20 août – Gilford, NH @ Bank of NH Pavilion



21 août – Worcester, MA @ The Palladium Outdoors



22 août – Lewiston, NY @ Artpark Amphitheatre



23 août – Columbus, OH @ Express Live



25 août – Richmond, VA @ Virginia Credit Union Live



27 août – Asbury Park, NJ @ Stone Pony



28 août – New York, NY @ Forest Hills Stadium



31 août – Philadelphie, Pennsylvanie @ Mann Music Center



01 septembre – Bridgeport, CT @ Hartford HC Amphitheatre



18 septembre – Chicago, IL @ Riot Fest *



24 septembre – Nashville, TN @ Ascend Amphitheatre +



25 septembre – Atlanta, GA @ Atlanta Civic Center +



27 septembre – Corpus Christi, Texas @ Concrete Street



28 septembre – Grand Prairie, Texas @ Texas Trust Theatre



29 septembre – Oklahoma City, OK @ The Zoo



01 octobre – Denver, CO @ Mission Ballroom Outdoors



02 octobre – Sandy, UT @ U of U Health Plaza



04 octobre – Nampa, IN @ Ford Idaho Center Amphitheatre



05 octobre – Seattle, WA @ WAMU Theatre



07 octobre – Palo Alto, Californie @ Frost Amphitheatre



08 octobre – Sacramento, Californie @ Aftershock *



09 octobre – Santa Ana, Californie @ Observatory OC Festival Grounds



10 octobre – San Diego, Californie @ Petco Park San Diego



12 octobre – Mesa, AZ @ Mesa Amphitheatre



13 octobre – Paso Robles, Californie @ Vina Robles



15 octobre – Las Vegas, NV @ Virgin Hotels Theater



16 octobre – Los Angeles, Californie @ The Shrine

* Date de la fête



+ sans LE BRONX (ouverture à venir)