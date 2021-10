Drops lance la plateforme de prêt NFT pour combler l’écart de liquidité du marché

Drops a lancé aujourd’hui sa plateforme de prêt NFT, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le testnet est configuré pour marquer la première étape du lancement de votre réseau principal. En permettant aux éléments du métaverse de servir de garantie de prêt, l’écosystème de prêt Drops NFT tente de combler le déficit de liquidité sur les marchés NFT.

La deuxième étape du lancement sera un audit. Le réseau principal sera lancé dans la troisième et dernière étape. Tout propriétaire de NFT qui souhaite participer peut postuler. Ensuite, ils seront informés sur la façon de participer au réseau d’essai de Drops NFT Loans.

Des baisses pour fournir une solution de liquidité bien nécessaire

Les NFT devenant de plus en plus populaires, Drops est bien placé pour fournir des solutions de liquidité indispensables en tirant parti de cet écosystème en pleine croissance. Sa plate-forme de prêt NFT contribue à créer un marché plus liquide en offrant un moyen de sécuriser les NFT dormants.

Le fondateur et PDG de Drops, Darius Kozlovskis, a déclaré :

Les NFT sont devenus l’objet de discussions sur la cryptographie ces derniers mois. Cependant, le dernier krach du marché des crypto-monnaies a révélé des problèmes de liquidité sous-jacents dans ce prochain créneau. Le modèle de prêt Drops NFT est conçu pour introduire de la liquidité sur les marchés NFT en reliant le monde métavers à la finance décentralisée (DeFi). Ce faisant, nous pensons que les propriétaires de NFT peuvent tirer plus de valeur de leurs actifs inactifs.

Drops pour profiter des jetons natifs comme garantie NFT

Les jetons Drops dNFT et dTokens seront fournis aux groupes sans l’autorisation de la plate-forme. Les propriétaires de NFT peuvent les utiliser pour rembourser des dettes ou emprunter sur les marchés. À l’heure actuelle, la plateforme de prêt Drops a une valeur bloquée totale (TVL) de 6,2 millions de dollars. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes rejoindront la communauté Drops, ce nombre augmentera probablement.

Darius Kozlovskis a ajouté :

Nous sommes enthousiasmés par l’avenir du métaverse compte tenu de son potentiel à créer des communautés numériques mondiales. La plateforme de prêt Drops NFT fournit un point de départ parfait pour contribuer à la croissance du métaverse. À l’avenir, nous prévoyons l’intégration de plus d’opportunités DeFi pour soutenir l’adoption généralisée du NFT et des écosystèmes numériques.

