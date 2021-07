Drowning Pool annonce une tournée américaine à l’automne 2021 avec Ill Niño et (Hed)PE

NOYADES EN PISCINE, ILL NIÑO et (HED)PE uniront leurs forces pour l’automne 2021 “Frères d’armes” tournée américaine. Un soutien supplémentaire sur le trek viendra de EMPIRE DE L’ÉVOLUTION.

NOYADES EN PISCINE chanteur Jasen Moreno a déclaré: “Je suis reconnaissant et excité, et j’ai hâte de partager des scènes avec des musiciens que j’admire, jouant de la musique que j’apprécie depuis des années. J’ai hâte d’être à nouveau sur la route avec mes gars, et je’ J’ai hâte de revoir tous les fans. Restons sains et saufs.”

Ajoutée NOYADES EN PISCINE guitariste CJ Pierce: “NOYADES EN PISCINE sont amis et famille avec ces gars depuis plus de 20 ans – nous avons ouvert pour (HED)PE avant même d’être signés, et nous nous sommes rencontrés ILL NIÑO au Ozzfest en 2002. Quand David Williams morts, ils ont accroché notre banderole sur leur scène pour le reste de la Ozzfest… Vingt ans plus tard, nous sommes toujours en train de donner des coups de pied et d’apporter de la nouvelle musique à la table – et nous sommes toujours frères d’armes.”

(HED)PE leader Jared Gomes a commenté : « Je suis ravi de prendre la route avec NOYADES EN PISCINE et ILL NIÑO. Je connais ces gars personnellement depuis le début. On est tous venus ensemble donc ça fait plaisir de reprendre la route avec mes frères d’armes. Cette tournée va f#@king détruire, donc je ne raterais pas cette course si j’étais vous.”

NOYADES EN PISCINE rendez-vous solo :

02 septembre – Corpus Christi, Texas – Fête d’anniversaire Rock 92,7



04 septembre – El Paso, Texas – Speaking Rock Ent Center



05 septembre – Ozawkie, KS – Paradise Point



06 septembre – Iowa City, IA – Wildwood



08 septembre – Harrison, OH – La note bleue



09 septembre – Columbus, OH – Le roi des clubs



10 septembre – Louisville, KY – Salle de concert Diamond



12 septembre – Danville, Virginie – Blue Ridge Rock Festival

NOYADES EN PISCINE avec ILL NIÑO et (HED)PE:

29 septembre – Abilene, Texas – Abilene Convention Center



30 septembre – Dallas, TX – Granada Theatre



01 octobre – San Antonio, Texas – Rock Box



02 octobre – Houston, Texas – Entrepôt en direct



04 octobre – Destin, Floride – Club LA



05 octobre – Atlanta, GA – Scène centrale



07 oct. – Hartford, CT – Théâtre Webster



08 octobre – Portland, ME – Aura



09 octobre – Hampton Beach, NH – Wally’s



10 octobre – Worcester, MA – Le Palladium



12 octobre – New York, NY – Gramercy Theatre



13 octobre – Pittsburgh, Pennsylvanie – Roxian Theatre



14 octobre – Flint, MI – Atelier d’usinage



15 octobre – Joliet, IL – La Forge



16 octobre – Belvidere, IL – The Apollo Theatre



17 octobre – Fort Wayne, IN – Pierre’s



19 octobre – St. Louis, MO – Drapeau rouge



20 octobre – Milwaukee, WI – The Rave II



22 octobre – Colorado Springs, CO – Sunshine Studios



23 octobre – Grand Junction, CO – Théâtre Mesa



24 octobre – Salt Lake City, UT – Le Royal



25 octobre – Bozeman, MT – L’orme



26 octobre – Missoula, MT – Théâtre Wilma



27 octobre – Tacoma, WA – Salle de bal espagnole



29 octobre – Roseville, Californie – Poste de traite Goldfiend



30 octobre – West Hollywood, Californie – Whisky A Go Go



13 octobre – Phoenix, AZ – The Marquee Theatre

Il y a plus de deux ans, il a été signalé que NOYADES EN PISCINE avait commencé le processus d’enregistrement pour le suivi de son album 2016 “Helléluia”.

De retour en décembre 2017, transpercer dit au 97.1 L’Aigle station de radio que “tout le monde” dans le groupe avait “apporté du matériel incroyable” pendant la phase d’écriture de chansons pour le prochain LP du groupe.

Demandé comment le matériel pour le nouveau disque se compare aux chansons sur “Helléluia”, transpercer a déclaré: “C’est juste une continuation de cela. Je veux dire, c’est du rock and roll. Il y a beaucoup d’idées différentes, encore une fois, sur la table, donc ça se rassemble. Geai [vocalist Jasen Moreno] et Steve [bassist Stevie Benton] apporter beaucoup de paroles à la table ces derniers temps aussi. J’aime les doubles significations dans tout ce que nous avons. Nous approfondissons les paroles – les morceaux profonds – donc ça avance. [We’re] juste en train d’évoluer en tant que groupe, et c’est monumental. Ce prochain record avec Jasen, c’est trois enregistrements dans [with the same singer] – la première fois que nous avons fait ça avec quelqu’un. Alors, évidemment, on aime Geai; il va rester dans les parages.”

Moreno, NOYADES EN PISCINEle quatrième leader du groupe, a dit 97.1 L’Aigle à propos de son temps avec le groupe jusqu’à présent: “J’adore ça. Ça va sembler tellement cliché, mais ça a été une expérience époustouflante et ça ne s’est pas estompé, ça n’a pas perdu de son éclat. Cela continue de me défier de différentes manières que je n’aurais jamais pu prévoir. Je ne m’attendais pas à ce que ma vie aille de cette façon. Évidemment, je le voulais, mais je n’ai jamais pensé que cela arriverait réellement. Donc je ne pense pas que je serai jamais vraiment en pleine croyance et acceptation de ce qui s’est passé, parce que c’est tellement fou.”

Moreno, qui a déjà dirigé un autre groupe texan LE CROCHET SUICIDE, chanteur remplacé Ryan McCombs, qui est sorti NOYADES EN PISCINE à la fin de 2011 après un passage de six ans dans la programmation.

NOYADES EN PISCINE a joué plusieurs spectacles en 2017 avec le chanteur Joey Duenas, anciennement des bandes UNLOCO et UNE NOUVELLE RÉVOLUTION. Duenas était apparemment en train de remplacer Moreno, qui n’a pas pu prendre les dates pour des raisons qui n’ont pas été divulguées.

NOYADES EN PISCINEle chanteur d’origine, David Williams, décédé en tournée en 2002 après avoir chanté lors des débuts du groupe, “Pécheur”. Il a été remplacé par Jason “Gong” Jones, qui a également contribué à un enregistrement, “Désensibilisé”, avant de lui montrer la porte en 2004.

“Hellelujuah” est sorti en février 2016 via eOne Musique. La suite de 2013 “Résilience” a été enregistré avec un producteur de renom Jason Suecof (AOT BRLE ROUGE, DÉICIDE, ANGE DE LA MORT).



Nous avons hâte de reprendre la route. Tu viens à quel spectacle ? Publié par Drowning Pool le vendredi 25 juin 2021